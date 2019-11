Άλμπουμ αφιέρωμα σε επιτυχίες από τον Λουκ Έβανς

Ο Ουαλός ηθοποιός, Luke Evans κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο At Last στις 22 Νοεμβρίου μέσω της BMG.

Το άλμπουμ είναι μία συλλογή από μοντέρνα και κλασικά τραγούδια που επιμελήθηκε ο Evans για να δείξει και να τονίσει τις φωνητικές ικανότητες και το στυλ του.



Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στις αρχές του 2019 στα διάσημα Sarm Studios στο Λονδίνο με παραγωγό τον Στιβ Άντερσον (Pet Shop Boys, Kylie Minogue, Britney Spears, Take That), με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα και τον συνθέτη/ενορχηστρωτή Κλιφ Μάστερσον.



Μεταξύ άλλων στο άλμπουμ περιλαμβάνονται διασκευές των With Or Without You (U2), If I Could Turn Back Time (Cher), At Last (Etta James) και First Time Ever I Saw Your Face (Roberta Flack).

«Το άλμπουμ είναι μία νέα εκδοχή πολύ γνωστών κομματιών. Διασκευάσαμε έναν ποπ ύμνο των 80’s η μία δυνατή μπαλάντα σε κάτι πιο ακουστικό ή οικείο, αλλά διατηρώντας την ουσία του πρωτότυπου» δήλωσε ο ηθοποιός.

Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ είναι μία ορχηστρική διασκευή του Love is a Battlefield της Pat Benatar.

Ο ηθοποιός είναι γνωστός από τους ρόλους του στις ταινίες The Beauty and the Beast, Dracula Untold και The Girl On the Train.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ