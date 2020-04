Annie και Lola Lennox, στο «There Must be an Angel»

Εξαιρετική ήταν η επιτυχία της διαδικτυακής συναυλίας για καλούς σκοπούς «One World: Together at Home» που δόθηκε το περασμένο Σάββατο. Πλειάδα σταρ πρώτου μεγέθους συμμετείχαν σε αυτήν τη συναυλία που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του World Health Organization και του Global Citizen, με τη Lady Gaga να συνεργάζεται στην επιμέλεια. Στο pre-show ωστόσο, υπήρχε μια περφόρμανς-διαμάντι: η Annie Lennox και η Lola Lennox, μητέρα και κόρη, έδωσαν μια «αγγελική» ερμηνεία της επιτυχίας των Eurythmics, «There Must be An Angel».

Στα 65 της, η Annie είναι βετεράνος στον κόσμο της μουσικής. Σε αντίθεση με τη μητέρα της, η 29χρονη Lola θεωρείται πολλά υποσχόμενο ανερχόμενο αστέρι. Πριν την ερμηνεία τους, η Annie αποκάλυψε στο Twitter ότι «θεωρεί τιμή της» που θα τραγουδήσει δίπλα στην κόρη της.

Δείτε το βίντεο: