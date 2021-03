«Άνοιξη ό,τι κι αν γίνει» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υποδεχόμαστε την άνοιξη με αισιοδοξία και θετική διάθεση. Η πιο όμορφη εποχή της φύσης αλλά και του ολάνθιστου Πάρκου Σταύρος Νιάρχος αφήνει παντού το αποτύπωμά της.



Τους επόμενους μήνες, το ΚΠΙΣΝ ξετυλίγει διαδικτυακά ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα,που θα κορυφωθεί στο τέλος Ιουνίου με το φεστιβάλ SNFNostos που κάθε καλοκαίρι διοργανώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο ΚΠΙΣΝ, με ελεύθερη είσοδο για όλους.



Εκδηλώσεις που αγαπήσαμε αλλά και νέες εκπλήξεις υπενθυμίζουν σε όλους πως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την άνοιξη να έρθει.



Όλες οι εκδηλώσεις του ανοιξιάτικου προγράμματος του ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και μεταδίδονται μέσω live streaming στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ (www.snfcc.org), στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Σε όλες τις εκδηλώσεις, η δυνατότητα φυσικής παρουσίας κοινού θα εξαρτηθεί από τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία.

Δείτε το βίντεο:

Οι εκδηλώσεις αναλυτικά:

Ο θεματικός προγραμματισμός εκδηλώσεων Πρόσωπα του Ήρωα συνεχίζεται.Οι Παραβάσεις ολοκληρώνονται τον Απρίλιο με τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Έκτορα Λυγίζου (04/04).Οι Αναγνώσεις είναι αφιερωμένες στα ακριτικά τραγούδια (24/03) και τις παραλογές (31/03) σε σκηνοθετική επιμέλεια του Γιάννη Καλαβριανού, ενώ την επιμέλεια των κειμένων έχει ο Παντελής Μπουκάλας.



Επιπλέον, οι «Διερχόμενοι» και οι «Επτά Πύλες» του εικαστικού Γιώργου Ξένου και το «Μνημείο Ζαλόγγου» στέκουν αγέρωχα κάτω από τον ανοιξιάτικο ουρανό μέχρι το τέλος Μαΐου.Τέλος, μαθητικά συγκροτήματα διασκευάζουν με απρόβλεπτο τρόπο παραδοσιακά τραγούδια καθώς «το Schoolwave παίζει με την παράδοση» (31/05).



Τα Light house Sessions εξακολουθούν να εκπέμπουν από τον Φάρο, με καλεσμένους του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη τον Γιώργη Μανωλάκη (28/03),το μουσικό σχήμα TAKIM (18/04)και τον Δημήτρη Μυστακίδη (16/05). Τη Μεγάλη Εβδομάδα η Καμεράτα και η Χορωδία της ΕΡΤ δημιουργούν ατμόσφαιρα κατάνυξης με τη συναυλία Κατά Ματθαίον πάθη του Κ. Φ. Ε. Μπαχ (26/04).



Οκτώ μήνες μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση του Σεπτέμβρη, το Music Escapades: In Orbit v.2 επανέρχεται δυναμικά και γίνεται τριήμερο, καλύπτοντας έτσι ένα ακόμα πιο ευρύ φάσμα ρυθμών και ήχων. Το ανανεωμένο φεστιβάλ του Μαΐου θα παρουσιάσει καλλιτέχνες της electro, της rock και της hip hop σκηνής (21, 22 και 23/05). Επιστρέφειγια τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και το Lullaby Project,η σύμπραξη με το μουσικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης El Sistema Greece και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, για να μας υπενθυμίσει ότι ένα νανούρισμα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο (14/06).



Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου η μουσική συναντά τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια και τον χορόσε ένα φεστιβάλ όπου υπάρχει χώρος για όλους και για όλα. Οικογένειες με μικρά ή μεγαλύτερα παιδιά διασκεδάζουν με γνωστούς και αγαπημένουςμουσικούς και DJs, αθλούνται και συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος (29 και 30/05).



Η δημιουργικότητα και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης ενισχύονται και αυτή την άνοιξη μέσα από εργαστήρια και αθλητικές δράσεις για παιδιά αλλά και ενήλικες, ενώ το Ξέφωτο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους μικρούς ποδοσφαιρόφιλους με το τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά «Παίζουμε παγκότερμα».



Τον Ιούνιο η φωτογραφία έχει την τιμητική της, με το φετινό Athens Photo World να αναδεικνύει τόσοτη δουλειά του πολυβραβευμένου φωτογράφου Paolo Pellegrinόσο και του οργανισμού World Press Photo, μέσα από σειρά συζητήσεων και εκθέσεων (21/05-27/06 έκθεση Athens Photo World και 21/05-12/06 έκθεση World Press Photo).



Τέλος, από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου, όπως κάθε καλοκαίρι, το ΚΠΙΣΝ θα υποδεχθεί στους χώρους του το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) παρουσιάζοντας ένα ποικίλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και φυσικά τις εκδηλώσεις ορόσημα του SNF Nostos: το SNF Nostos Conference, με θέμα «Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη», τους ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ του ΙΣΝ που υλοποιούνται με την επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD (incubator for Media Education and Development),και το SNF Nostos Run.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.snfnostos.org.



Φέτος, στο ΚΠΙΣΝ φτιάχνουμε τη δική μας άνοιξη, ό,τι κι αν γίνει!



Περισσότερες πληροφορίες για το ανοιξιάτικο πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας snfcc.org/Spring και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.