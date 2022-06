Αντιδράσεις προκαλεί νέο κέρινο ομοίωμα της Μπίλι Άιλις σε Μουσείο του Χόλιγουντ

Στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Χόλιγουντ έγιναν τα αποκαλυπτήρια νέου κέρινου ομοιώματος της Μπίλι Άιλις, το οποίο δεν έτυχε θερμής υποδοχής.



Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την απορία τους για τη νέα φιγούρα μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών της στο διαδίκτυο.



Το κέρινο ομοίωμα της βραβευμένης με Grammy Αμερικανίδας τραγουδίστριας έχει «βλοσυρό βλέμμα» και παρουσιάζεται ντυμένη με σπορ εμφάνιση σε συνδυασμό με δαντελένια γάντια, διακοσμημένα με το όνομά της με έντονα γράμματα.



Οι θαυμαστές επέκριναν τη διοίκηση του Μουσείου επισημαίνοντας ότι η 20χρονη τραγουδίστρια φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία της.





Σε σχόλιο στο Twitter αναφέρεται: «Δεν μπορούν να είναι σοβαροί. Μοιάζει με 40χρονη γυναίκα Δεν θυμίζει τη Μπίλι».



«Η Μπίλια σε 20 χρόνια ίσως» σημειώνει άλλος χρήστης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.



Το πρώτο κέρινο ομοίωμα της Μπίλι Άιλις παρουσιάστηκε σε Μουσείο της Βαρκελώνης το 2020 και είχε επίσης απογοητεύσει τους θαυμαστές της.

New Billie Eilish wax figure at the Hollywood Wax Museum. pic.twitter.com/6n5BmcNvVx