Αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία των Scorpions

Όλα είναι έτοιμα για τη συναυλία των Scorpions που θα πραγματοποιηθεί απόψε (16/7) στο Καλλιμάρμαρο, υπό τον τίτλο «Once in a Lifetime». Οι παλαίμαχοι της ροκ σκηνής, που έχουν τόσο μεγάλη απήχηση στη χώρα μας, έρχονται για πολλοστή φορά στην Αθήνα και συμπράττουν για μία βραδιά, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (KOA), προκειμένου να παρουσιάσουν με συμφωνικό ήχο μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.«Δεν θα είναι μια απλή συναυλία, αλλά ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, μια ξεχωριστή εμπειρία όχι μόνο για το κοινό αλλά και για εμάς τους ίδιους», δήλωναν τον περασμένο Μάιο στη συνέντευξη Τύπου, δύο από τα μέλη του γκρουπ, ο κιθαρίστας Ρούντολφ Σένκερ και ο τραγουδιστής Κλάους Μάινε δίνοντας το στίγμα της αποψινής βραδιάς.«Νιώθουμε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε σε αυτό το μέρος, αλλά και που θα συναντήσουμε οικεία πρόσωπα που τα γνωρίσαμε στις αρχές της δεκαετίας του '90. Το Καλλιμάρμαρο είναι από μόνος του ένας λόγος για να βαφτίζεις τη συναυλία «once in a lifetime concert». Βέβαια πάντα παίζαμε σε υπέροχα μέρη, όπως ο Λυκαβηττός, απλώς αυτήν τη φορά η ιστορία του μνημείου και η σύμπραξη με την κλασική μουσική κάνουν τη συναυλία μοναδική», τόνισαν.Στη σημερινή συναυλία επιχειρούν να «δημιουργήσουν μια γέφυρα μεταξύ της ροκ και της συμφωνικής μουσικής, καθώς όπως είπαν «τα διαφορετικά είδη μουσικής πρέπει να συναντιούνται. Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Είναι η διάλεκτος που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, στα καλά και τα κακά. Μας ενώνει όχι μόνο με τους φίλους μας αλλά και μεταξύ μας».Η μουσική συνάντηση των Scorpions και της ΚΟΑ θα ακολουθήσει το μουσικό αποτύπωμα του Κρίστιαν Κολονόβιτς για τη συναυλία που έδωσαν οι Γερμανοί ρόκερ με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Την αποψινή συναυλία θα ανοίξει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή, παρουσιάζοντας με συμφωνικό ήχο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των διάσημων σκορπιών. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρει το θρυλικό συγκρότημα για ένα δίωρο εκρηκτικό live.Από τα μακροβιότερα και πιο εμπορικά σύνολα της ροκ μουσικής, οι Scorpions, σχηματίστηκαν στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας το 1965. Κυκλοφόρησαν δεκάδες άλμπουμ και οι πωλήσεις των δίσκων τους ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, μία σημαντική στιγμή της καριέρας τους γράφτηκε στην Αθήνα, το 2013, όπου οι τρεις μοναδικές εμφανίσεις τους στο Λυκαβηττό ηχογραφήθηκαν και μαγνητοσκοπήθηκαν για το «MTV Unplugged Live in Athens».Στην Ελλάδα έχουν δώσει περί τις 25 συναυλίες σε ολόκληρη τη χώρα, με το κοινό να τους ακολουθεί πιστά και να τους αποθεώνει γεμίζοντας από την Τούμπα και το Καραϊσκάκη μέχρι τα γήπεδα των Ιωαννίνων και της Πάτρας, αλλά και τον Λυκαβηττό και την Πλατεία Νερού.Όσο για το τι κάνει ένα τέτοιο συγκρότημα τόσο δημοφιλές, όπως έχει πει και ο τραγουδιστής τους Κλάους Μάινε: «Μπορεί το ροκ να έπαψε να είναι τόσο επαναστατικό, αλλά οι νέοι χρειάζονται αυτή τη μουσική ως "τροφή για την ψυχή". Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ..».Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της συναυλίας των Scorpions στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.Ειδικότερα, από τις 18.00 έως το τέλος της συναυλίας, θα γίνει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:* Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βουλιαγμένης και της Λ. Βασ. Όλγας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο.* Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο.* Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.