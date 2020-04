Από το σπίτι του, ο Steve Hackett των Genesis παίζει «Blood on the Rooftops»

Το ξέσπασμα της πανδημίας βρήκε τον Steve Hackett των Genesis στη μέση μεγάλης τουρνέ στις ΗΠΑ, στην οποία περιλαμβανόταν πλήρης ερμηνεία του άλμπουμ-ορόσημο για το συγκρότημα, του «Selling England by the Pound» του 1973. Πολλές από τις συναυλίες αναβλήθηκαν για το 2021, αλλά ο κιθαρίστας των Genesis δεν άφησε ανικανοποίητους τους «μένουμε σπίτι» θαυμαστές του: τις τελευταίες μέρες, ανήρτησε πολλά βίντεο με τον εαυτό του να παίζει στο σπίτι του αξέχαστα κομμάτια της μπάντας, μεταξύ των οποίων το «Horizons» του 1972 και την εισαγωγή στο «Blood on the Rooftops» του 1976.

Υποχρεώθηκε να ακυρώσει τουρνέ σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, αλλά εξακολουθεί προς ώρας να ισχύει η ευρωπαϊκή τουρνέ του τον Σεπτέμβριο στην οποία θα παίξει ολόκληρο το live άλμπουμ «Seconds Out» του 1977. Σχεδιάζει να επιστρέψει στην Αμερική τον Απρίλιο του 2021, «έτσι ώστε οι θαυμαστές που θα παρακολουθούσαν τα show του 2020 να μην απογοητευτούν», όπως έγραψε στον ιστότοπό του. «Αυτές οι καινούργιες ημερομηνίες θα έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα, περιλαμβανομένου του "Selling England by the Pound" και του "Seconds Out"» διευκρίνισε.

Δείτε το βίντεο: