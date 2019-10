Αποκλειστικό : Γαλλικό πρωτάθλημα beatbox, ήμασταν εκεί!

Αναΐς Βάθη ανταπόκριση από Γαλλία

Tο Σάββατο 19 Οκτωβρίου το zougla.gr και η Αναΐς Βάθη παραβρέθηκαν στη Γαλλία και συγκεκριμένα στην πόλη Nantes για το γαλλικό πρωτάθλημα Human Beatbox 2019. Νικητής ήταν ο καλλιτέχνης Goatenberg, δεύτερη θέση κατείχε ο καλλιτέχνης Mir-Sa ενώ το βραβείο καλύτερου show απονεμήθηκε στον Vincent Vinel όπου συμμετείχε στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία στον μουσικό διαγωνισμό The Voice of France. O Goatenberg επίσης στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό The Voice της Γαλλίας φθάνοντας ως τη φάση των ζωντανών εμφανίσεων.

Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από τους French Beatbox Family. Τους συμμετέχοντες έκριναν οι διεθνούς φήμης beatboxers Saro, Mb14, Robin. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο MB14 αποτελεί μέλος του διάσημου γκρουπ Berywam από το Americas Got Talent.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον συναυλιακό χώρο Stereolux και η παρουσιάση έγινε από τον Βέλγο Nabil Ghizmo.

Δείτε το βίντεο της βράβευσης:



Δείτε το βίντεο της συνέντευξης:

Δείτε το βίντεο:

FB page : French Beatbox Family