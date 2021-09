LIVE: Ο Μίκης Θεοδωράκης στην τελευταία του κατοικία

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο χωριό Γαλατάς, τα Χανιά και η Κρήτη, αποχαιρετούν σήμερα τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη και αγωνιστή της δημοκρατίας, Μίκη Θεοδωράκη.

Η σορός του Μίκη Θεοδωράκη έφτασε το πρωί με το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Σούδας, και με μια ενδιάμεση στάση στην πλατεία της δημοτικής αγοράς της πόλης θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου για λαϊκό προσκύνημα.

Η μεταφορά της σορού από την πλατεία της αγοράς στην Μητρόπολη Χανίων θα γίνει με τα πόδια με συνοδεία βρακοφόρων και της φιλαρμονικής μπάντας του δήμου Χανίων.

Στις 13:00 θα μεταφερθεί στο χωριό του τον Γαλατά και στον ναό του Αγίου Νικολάου όπου και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία σε στενό κύκλο και με αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου για την δημόσια υγεία.

Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού, όπως εκείνος επιθυμούσε, για να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα του και τον αδελφό του.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας τόσο στην πόλη των Χανίων, όσο και στο χωριό Γαλατάς θα ισχύσουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα ενώ σε ένδειξη πένθους θα παραμείνουν κλειστές όλες οι δημοτικές υπηρεσίες.

Ο μεγάλος Έλληνας

Στο πρόσωπο του συμπυκνώθηκε ο αγώνας μιας Ελλάδας ενάντια στην βαρβαρότητα, με δυνατά της όπλα τη μουσική, την ποίηση και την πίστη στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Αποχαιρετούμε τον δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη, τον παγκόσμιο Μίκη, με σπαράγματα από το έργο του, τον βίο του και τη συλλογική μνήμη.

«Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές»

«Μέρα Μαγιού μού μίσεψες»

«Teach me to dance» ζήτησε ο Άλαν Μπέητς «Come on my boy» απάντησε ο Άντονι Κουϊν

«Είμαστε δυό, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρείς»

Μέλη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη σχηματίζουν το "Ζ" στην παραλία. Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στην εφ. «Η Γενιά μας» στις 10/12/1966

Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ

«Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανατίναξη της Λέσχης Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη Σερρών. Εκτός από τον Μίκη Θεοδωράκη διακρίνονται οι Θόδωρος Καζέλης, Βασίλης Εφραιμίδης, Νίκος Κιτσίκης. Σέρρες, 1966

Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ



«πίσω απ΄τον τοίχο πάλι θάμαστε παρέα»

Μάρτιος 1949. Ο Μίκης Θεοδωράκης, μαζί με συντρόφους του από τη Μακρόνησο, στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σπασμένα χέρια, ταλαιπωρημένα σώματα, νέοι άνθρωποι που αναζήτησαν την κοινωνική χειραφέτηση και αναμετρήθηκαν με το κράτος της βίας και του τρόμου. Διακρίνονται επίσης ο Μανώλης Παπουτσάκης και ο Μανώλης Φουρτούνης

ΑΣΚΙ/Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μάργαρη.

«Κοίτα με στα μάτια, πάτα όπου πατώ/ κράτα με καλά απόψε, μην αναληφθώ».