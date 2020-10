ΑΡΙΑ: Νέο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής»

Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» ξεκινούν το ερευνητικό έργο «ΑΡΙΑ» (Επαύξηση της πρόσληψης του μουσικού έργου με τη χρήση καινοτόμων λύσεων και αρχειακού υλικού [ARIA-Augmenting the Reception of music through Innovative solutions and Archives]) στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ -Καινοτομώ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα, ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη δημιουργία καινοτόμων, βιωματικών, συμμετοχικών εμπειριών στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», με σκοπό την ανάδειξη του σημαντικού αρχειακού υλικού της και την προσέλκυση νέου κοινού. Το υλικό που θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου προέρχεται από το Αρχείο Ν. Σκαλκώτα.

Στους στόχους του έργου είναι η αλληλεπίδραση του κοινού με το εκάστοτε μουσικό έργο μέσα σε μία εμπειρία εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας, η βιωματική, συνεργατική εμπειρία γνωριμίας των επισκεπτών με τη ζωή και το έργο του συνθέτη καθώς και η ενίσχυση της πνευματικής και συναισθηματικής εμπλοκής του επισκέπτη με αυτό.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο MusiXLAB του Συλλόγου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ