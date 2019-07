Ένας Αστεροειδής για τον Brian Eno

Ο πρωτοπόρος της ambient μουσικής, γνωστός από τη σόλο καριέρα του, αλλά και ως ιδρυτικό μέλος των Roxy Music παρέλαβε την περασμένη Δευτέρα το μετάλλιο Stephen Hawking Medal για τη συνεισφορά του «στην επικοινωνία της επιστήμης» στη διάρκεια του Φεστιβάλ Starmus V.



Ο Brian Eno τιμήθηκε για τη συμβολή στην εκλαΐκευση της επιστήμης.



Επιπλέον ο αστρονόμος του Νοτιοδυτικού Ινστιτούτου Ερευνών στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, Marc Buie σε συνεργασία με τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση και το Κέντρο Μικρών Πλανητών – έδωσε στα τέλη Ιουνίου το όνομα του Μπράιαν Ίνο σε έναν νέο αστεροειδή, σύμφωνα με το Consequence of Sound.



Ο αστεροειδής αρχικά ονομάστηκε '81948 (2000 OM69)' αλλά τώρα πλέον φέρει το όνομα 'Eno' (όχι το πλήρες όνομα του μουσικού: Brian Peter George St John the Baptiste de la Salle Eno).



Ο Άγγλος μουσικός, παραγωγός και θεωρητικός της ηλεκτρονικής μουσικής γιορτάζει την 50η επέτειο από την προσελήνωση του Apollo 11 (16η Ιουλίου) με την επανέκδοση του άλμπουμ του «Apollo: Atmospheres & Soundtracks». Επιπλέον θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, «For All Mankind».



Η ημερομηνία κυκλοφορίας και των δύο άλμπουμ από την UCM είναι η 19η Ιουλίου.



Το Φεστιβάλ Starmus διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το 2011 με θέμα την εξερεύνηση του διαστήματος και περιλαμβάνει συζητήσεις, εκθέσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και άλλες δράσεις.



Το εφετινό 5ο Starmus διοργανώθηκε στη Ζυρίχη τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ