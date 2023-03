«Beautiful Day», νέα διασκευή από τους U2!

Το δημοφιλές ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 μοιράστηκε την νέα διασκευή του «Beautiful Day» που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους «Songs Of Surrender». Είναι η τέταρτη επανεκτέλεση που παρουσίασε μετά τα τραγούδια «Οne», «With Or Without You» και «Pride (In The Name Of Love)».

Όπως αναφέρει o ιστότοπος Stereogum η νέα εκτέλεση του τραγουδιού, χωρίς τον ήχο της κιθάρας στο ρεφρέν, είναι σχετικά πιο «απαλή» σε σχέση με την πρωτότυπη. Με την ερμηνεία του Bono και τους νέους στίχους που προστέθηκαν προς το τέλος του αποκτά νέα δυναμική και συναίσθημα.

Δείτε το βίντεο: