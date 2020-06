«Black Is King»: Το νέο visual album της Beyoncé

H Beyoncé αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα νέο visual album με τίτλο «Black Is King». H Bey προέβη στην ανακοίνωση δημοσιεύοντας στο website teaser διάρκειας ενός λεπτού.



Το νέο visual album «Black Is King» είναι βασισμένο στη μουσική του δίσκου «The Lion King: The Gift» που κυκλοφόρησε η Beyoncé τον Ιούλιο του 2019.



Το πρότζεκτ σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή της Αμερικανίδας τραγουδίστριας θα κυκλοφορήσει μέσω του Disney + στις 31 Ιουλίου 2020, την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνο από την πρεμιέρα στους κινηματογράφους του remake «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) της Disney, στο οποίο η Queen Bey δάνεισε τη φωνή της στη Νάλα.



«To “Black Is King” είναι εορταστικά απομνημονεύματα για τον κόσμο της εμπειρίας των Μαύρων» αναφέρουν σε ανακοίνωση η Disney και η Parkwood Entertainment της Beyoncé.



«Η ταινία είναι μια ιστορία για τις ηλικίες που ενημερώνουν και ξαναχτίζουν το παρόν. Μια συγκέντρωση πολιτισμών και κοινών γενεακών πεποιθήσεων».

BLACK IS KING — A Film by Beyoncé. 👑



July 31st on @disneyplus. pic.twitter.com/FNEoJaQFUd — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 28, 2020





Το πρότζεκτ ενδυνάμωσης γιορτάζει την αριστεία της μαύρης κοινότητας παρουσιάζοντας εκ νέου το The Lion King για «τους νέους βασιλιάδες και τις βασίλισσες του σήμερα που αναζητούν τις δικές τους κορώνες», τονίζεται στην ανακοίνωση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής εδώ και ένα χρόνο.



Την περασμένη εβδομάδα, στις 19 Ιουνίου η Beyoncé κυκλοφόρησε το κομμάτι «Black Parade». Δεν είναι σαφές εάν το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο «Black Is King».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ