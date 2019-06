Bob Marley - «Legend»

Επανακυκλοφόρησε σε μορφή βινυλίου το άλμπουμ «Legend» του θρύλου της reggae μουσικής, Bob Marley και των Wailers.



To άλμπουμ «Legend» κατέχει το τίτλο του best-selling reggae album στην ιστορία της μουσικής, με 28 εκ. πωλήσεις παγκοσμίως.





Το «Legend» περιλαμβάνει μερικά από τα κορυφαία τραγούδια του Bob Marley όπως τα «Get Up Stand Up,» «One Love / People Get Ready,» «I Shot The Sheriff,» «Three Little Birds,» «Jammin,» & «Exodus.» κ.ά.



Είναι γεγονός πως ο θρύλος και η κληρονομιά του Bob Marley έχουν σημαντική επίδραση μέχρι και σήμερα, από το χώρο της πολιτικής, μέχρι τον χώρο του πνεύματος και της μουσικής βιομηχανίας.



Κυκλοφορεί από την Minos EMI / Universal Music

Bob Marley & The Wailers LEGEND [double 180g vinyl]

Side A

1. Is This Love

2. No Woman No Cry

3. Could You Be Loved

Side B

1. Three Little Birds

2. Buffalo Soldier

3. Get Up Stand Up

4. Stir It Up

5. Easy Skanking

Side C

1. One Love / People Get Ready

2. I Shot The Sheriff

3. Waiting In Vain

4. Redemption Song

Side D

1. Satisfy My Soul

2. Exodus

3. Jammin’

4. Punky Reggae Party