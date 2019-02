BTS: Τα K-pop είδωλα έκαναν την πρώτη ιστορική εμφάνιση στα Grammy Awards 2019

Το νοτιοκορεατικό συγκρότημα της K-pop, BTS που προκαλεί αίσθηση όπου κι αν εμφανίζεται, ανέβηκε στη σκηνή στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy 2019 και κύματα ενθουσιασμού σάρωσαν τόσο το κόκκινο χαλί, όσο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα είδωλα της K-pop, οι Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, RM και Jungkook απένειμαν το βραβείο Καλύτερου R&B Άλμπουμ στη H.E.R.

Είναι το πρώτο συγκρότημα από τη Νότια Κορέα, που δίνει βραβείο σε τελετή απονομής των Grammy.

Τα επτά αγόρια από τη Νότια Κορέα φόρεσαν μαύρα κοστούμια και σμόκιν με λευκά πουκάμισα. Κάποιοι προτίμησαν παπιγιόν, άλλοι όχι. Τη διχρωμία φώτισαν τα ροζ μαλλιά του Jimin και το ζωηρό πράσινο μέντας χρώμα των μαλλιών του V.

«Είμαστε πιο υπέροχα και από υπέροχα» δήλωσε ο RM μιλώντας στα ΜΜΕ εκ μέρους όλων των μελών του συγκροτήματος.

«Είναι η πρώτη μας φορά που παρουσιάζουμε ποτέ ένα βραβείο, και επίσης στα Grammys έτσι ... ναι, έμεινα όλη τη νύχτα ξύπνιος» πρόσθεσε.

Οι θαυμάστριες των BTS δύσκολα μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλές να χρησιμοποιούν το hashtag #TearItUpBTS όταν άρχισε η τελετή απονομής των βραβείων.

Το άλμπουμ των BTS του 2018 «Love Yourself: Tear» ήταν υποψήφιο για βραβείο Καλύτερης Συσκευασίας Άλμπουμ, αλλά τελικά δεν κέρδισαν.

Αν και έχασαν από τη St. Vincent με το άλμπουμ «Masseduction», το «Love Yourself: Tear» είναι το πρώτο κορεατικό άλμπουμ που αναγνωρίστηκε σε κάποια κατηγορία από την Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης (Νational Academy of Recording Arts and Sciences) των ΗΠΑ.

Το απίστευτα δημοφιλές συγκρότημα της K-pop, ένα από τα λίγα που κατόρθωσε να έχει τόσο μεγάλη απήχηση στη Δύση, θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα της μουσικής βιομηχανίας της Νότιας Κορέας.

Οι BTS ήταν ενθουσιασμένοι που είδαν τους H.E.R., Lady Gaga και Travis Scott να ανεβαίνουν στη σκηνή και η κάμερα τους έπιασε να κάνουν jamming στη διάρκεια του αφιερώματος στη Ντόλι Πάρτον όταν το «Jolene» τραγουδούσαν οι Miley Cyrus, Katy Perry, Kacey Musgraves και η ίδια «η βασίλισσα της κάντρι».

Σύμφωνα με το Vogue, ο οίκος JayBaek Couture σχεδίασε τα κοστούμια για τους Jungkook, Jin, Jimin, Suga, V και RM, ενώ το κοστούμι του J-Hope σχεδίασε ο Kim Seo Ryong. Δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητο και ασχολίαστο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γεγονός ότι επέλεξαν Κορεάτες σχεδιαστές για την εμφάνισή τους στο Λος Άντζελες.