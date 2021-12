Ο Χάρι Στάιλς και οι BTS συνεισφέρουν με αναμνηστικά και συλλεκτικά αντικείμενα σε δημοπρασία της MusiCares

Οι Χάρι Στάιλς, BTS και πολλοί ακόμη μουσικοί υψηλού προφίλ πρόκειται να διαθέσουν προς πώληση σπάνια αναμνηστικά και συλλεκτικά αντικείμενα σε δημοπρασία που διοργανώνεται με στόχο τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την οργάνωση που ενισχύει εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας MusiCares.

Η δημοπρασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, στις 30 Ιανουαρίου και θα είναι η πιο πρόσφατη συνεργασία του οίκου Julien’s Auctions και της MusiCares, του φιλανθρωπικού βραχίονα της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ, ο οποίος παρέχει υποστήριξη και δίχτυ ασφαλείας για την υγεία και την ευημερία της μουσικής κοινότητας.

Οι BTS θα διαθέσουν στη δημοπρασία μια σειρά από κοστούμια που φόρεσαν στην τελετή απονομής των Grammy το 2021, όταν ερμήνευσαν το single τους «Dynamite».

Τα κοστούμια εκτιμάται ότι θα πωληθούν από 30.000 έως 50.000 δολάρια. Ηλεκτρική κιθάρα 56 Epiphone Les Paul Pro με την υπογραφή των μελών του supergroup της K-pop, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V και Jungkook, θα πωληθούν επίσης για την ενίσχυση των δράσεων της MusiCares.

Ο Χάρι Στάιλς, εν τω μεταξύ, θα συνεισφέρει με κιθάρα (χρυσή ηλεκτρική ακουστική κιθάρα Gibson ES-335) που φέρει την υπογραφή του.

Η κιθάρα θα προσφέρεται μαζί με ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του δίσκου του Styles "Watermelon Sugar" - με το «All my love to you, treat people with kindness» και φωτογραφίες σε στυλ Polaroid από τα γυρίσματα του βίντεο του single.

Μέσω της δημοπρασίας προσφέρονται επίσης μουσικά όργανα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, της Lady Gaga και της Ντόλι Πάρτον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποκτήσουν ελαιογραφία του Τζίμι Χέντριξ από τη Τζόνι Μίτσελ και δερμάτινη καμπαρντίνα που φορούσε ο Όζι Όσμπορν των Black Sabbath.