Chanel «SloMo»: Η εκρηκτική Ισπανοκουβανέζα, φαβορί της Eurovision 2022

Η Chanel κάνει την έκπληξη με το εκρηκτικό «SloMo» και πριν ολοκληρωθούν καν οι υποψηφιότητες θεωρείται ένα από τα αδιαφιλονίκητα φαβορί στην Eurovision 2022 που θα γίνει τον προσεχή Μάιο στο Μιλάνο!

H Chanel Terrero είναι τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός που γεννήθηκε το 1991 στην Αβάνα της Κούβας και μεγάλωσε στην Ισπανία από 4 χρονών, με σπουδές στο κλασικό μπαλέτο, την jazz, τη ρυθμική γυμναστική και το τραγούδι.Η επαγγελματική σχέση με το θέατρο αρχίζει στα 16 της σε μιούζικαλ όπως το "The Lion King” και το "Mamma Mía!” και αργότερα με πρωταγωνιστικούς ρόλους στα "Flashdance", "The Bodyguard", “Hamilton Fever”, “Nine”κα. To 2010 χόρεψε μαζί με τη Shakira στο "EMAS” Gala ενώ έχει ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές, όπως "Águila Roja" (RTVE), "Wake Up" (RTVE), "Gym Tony", "El Continental" (RTVE), "Cupido" (RTVE) κ.α και στον κινηματογράφο, στην ταινία του Agustí Villaronga,' "El Rey de la Habana".

Δείτε εδώ την εμφάνιση στον ισπανικό τελικό που της χάρισε το εισιτήριο για την Eurovision