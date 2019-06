Classic Rock 3: Η συνάντηση του ροκ με τον κλασικό ήχο που έγινε θεσμός!

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ηρώδειο



Για 3η χρονιά δύο μεγάλες ορχήστρες συναντούν σπουδαίους τραγουδιστές και μουσικούς και παρουσιάζουν ένα νέο, εκρηκτικό plαylist, με τα καλύτερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών!



Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες των …pink floyd, rolling stones, ac/dc, metallica, scorpions, genesis… με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Πράγας και την Κρατική ορχήστρα Αθηνών.



Υπό τη διεύθυνση του Friedemann Riehle

SPECIAL GUESTS:



RAY WILSON τραγουδιστής των GENESIS



ULI JON ROTH κιθαρίστας των SCORPIONS

80 κλασικοί μουσικοί, εξαιρετικοί τραγουδιστές, ηλεκτρικά όργανα, o βιρτουόζος Uli Jon Roth και η συναρπαστική φωνή του Ray Wilson, σε μια αξέχαστη βραδιά κάτω από την Ακρόπολη!

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν προγραμματισμένη μια βραδιά αλλά τελικά έγιναν δύο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο! 9.000 άτομα είδαν το ροκ… αλλιώς! Το ίδιο έγινε και τον Σεπτέμβριο του 2018. Δύο συναυλίες, το απόλυτο Sold out! Το ραντεβού καθιερώθηκε. Το Classic Rock 3 θα είναι εδώ και φέτος, στο Ηρώδειο με δυνατούς guests, και τις πιο μεγάλες ροκ επιτυχίες, σε ένα εντελώς νέο εκρηκτικό playlist!



Μια από τις μεγαλύτερες ορχήστρες της Ευρώπης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, παρουσιάζει τη συναυλία με την οποία η ροκ μουσική μπόρεσε να εισχωρήσει και να ακουστεί σε όλες τις μεγάλες όπερες της Ευρώπης.. Classic Rock! Διάσημα τραγούδια των μεγαλύτερων ροκ συγκροτημάτων όπως PINK FLOYD, ROLLING STONES, AC/DC, METALLICA, SCORPIONS, GENESIS, QUEEN κ.α. παρουσιάζονται με συμφωνικό ήχο, μαζί με ηλεκτρικά όργανα!



Και εφέτος στο Ηρώδειο, το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου, συνθέτη και ενορχηστρωτή Friedemann Riehle.

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 θα ζήσουμε την πιο λαμπρή νύχτα του Σεπτέμβρη όπου τα αστέρια της rock και το φεγγάρι του κλασικού ήχου θα φωτίσουν με την λάμψη τους τη σκηνή του Ηρωδείου, σε μια μουσική εμπειρία ζωής για τους θεατές της Αθήνας που θα έχουν την τύχη να βρεθούν στο πιο σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού. Χαρισματικές και εμβληματικές μουσικές προσωπικότητες ο Uli Jon Roth και ο Ray Wilson είναι οι μοναδικοί που μπορούν να ενώσουν σε έναν υπέροχο συνδυασμό το hard rock και το progressive rock με τον Vivaldi.



Οι εφετινοί guests:





Ο θρύλος της κιθάρας, Uli Jon Roth

Μέλος των Scorpions στα πιο δημιουργικά τους χρόνια που καθιερώθηκαν ως μία από τις σημαντικότερες ροκ μπάντες παγκοσμίως στους ιστορικούς δίσκους Fly to the Rainbow (1974), In Trance (1975), Virgin Killer (1976), Taken by Force (1977), Tokyo Tapes (1978). Γνώρισε μαζί τους την δόξα ως τραγουδοποιός και καθιερώθηκε διεθνώς ως πρωτοπόρος δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας. Κοινό και κριτικοί τον χαρακτήρισαν υποψήφιο διάδοχο του Jimi Hendrix. Κάθε δίσκος στη solo καριέρα του αποτελεί ορόσημο και σημείο αναφοράς στην ιστορία της rock-classic μουσικής. Έχει συνεργαστεί με τα πιο διάσημα ονόματα της ροκ παγκοσμίως σε μια καριέρα που μετρά πέντε δεκαετίες. Θα ερμηνεύσει Scorpions και όχι μόνο!

Ο τραγουδιστής των Genesis, Ray Wilson

Μετά την αποχώρηση του Phil Collins, ο Ray Wilson αναλαμβάνει την σκυτάλη ως συνθέτης και τραγουδιστής των Genesis και ηχογραφεί με τους «γίγαντες» της rock το υπέροχο «Calling all stations» -μια μεγάλη δισκογραφική επιτυχία- η οποία απογειώθηκε με μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή περιοδεία και την πρωταγωνιστική παρουσία τους στα φημισμένα φεστιβάλ «Rock am Ring» και «Rock am Park». Με περισσότερα από 20 χρόνια καριέρας, το Classic Rock Magazine τον έχει αναγνωρίσει ως έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχουν υπάρξει ποτέ. Το πρότζεκτ του «GENESIS CLASSIC» σε συνεργασία με το Berlin Symphony Ensemble αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή της καριέρας του που του χαρίζει ακόμα sold out εμφανίσεις σε όλον τον κόσμο.

Ερμηνευτής του «Inside» με τους «STILTSKIN» που παραμένει, μέχρι και σήμερα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα rock κομμάτια όλων των εποχών.



Θα ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες των Genesis, Phil Collins και Peter Gabriel όπως «Another Day in Paradise», «Congo», «Mama», «Land of Confusion», «Solsbury Hill» κ.α.

Ακόμα τραγουδούν η Liz Vandall και η Marketa Poulickova



Το Classic Rock αποτελεί ένα συναρπαστικό κράμα ήχων, εικόνων και εμπειριών που δεν πρέπει να χάσετε!

Οι περισσότεροι διάσημοι rock stars και συγκροτήματα συνεργάστηκαν με ορχήστρες και δημιούργησαν έναν νέο δυναμικό ήχο σε όλο τον κόσμο.

Όπως έχει πει ο Frank Zappa: «Το μυαλό ενός μουσικού είναι σαν το αλεξίπτωτο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν είναι ανοιχτό…»

Ζήσε και αυτόν τον Σεπτέμβρη την απόλυτη μουσική εμπειρία του Classic Rock 3.



Η καρδιά της rock μουσικής χτυπά με κλασσικούς ήχους στο Ηρώδειο.

Η φετινή συναυλία αποτίνει φόρο τιμής στον εμπνευστή της ιδέας να έρθει ένα τόσο σπουδαίο μουσικό γεγονός και στην χώρα μας, στον Τάσο Αλεξόπουλο, γενικό διευθυντή της Robin4Arts που έφυγε τον περασμένο Απρίλιο.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ



Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας αποτελείται από κορυφαίους μουσικούς της Τσεχίας υπό τη διεύθυνση του Γερμανού μαέστρου Friedemann Riehle. Είναι μία από τις ηγετικές ορχήστρες στην Ευρώπη για την ενορχήστρωση και ηχογράφηση μουσικής από κινηματογραφικές ταινίες. Η ορχήστρα αριθμεί περίπου 200 ηχογραφήσεις κάθε χρόνο. Έχει επίσης παίξει και ηχογραφήσει για εξέχοντες ανθρώπους από τον κινηματογραφικό κόσμο όπως οι David Lynch, Elmer Bernstein και Roman Polanski και έχει κυκλοφορήσει πάνω από 100 CDs για soundtracks.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας συνεργάζεται με labels όπως η Decca, η EMI, η Sony BMG, αλλά και με διεθνή κινηματογραφικά στούντιο. Διάσημοι τενόροι όπως οι Jonas Kaufmann και Salvatore Licitra, η τσελίστα Sol Gabetta και πολλοί άλλοι κλασικοί μουσικοί έχουν ηχογραφήσει CDs με την ορχήστρα αυτή.

Κάθε χρόνο, η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πράγας, με μαέστρο τον F. Riehle, είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της κλασικής μουσικής σκηνής της Τσεχίας.

Προκειμένου να καταστεί η συμφωνική μουσική προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό και ειδικά στους νέους, ο διευθυντής της ορχήστρας F. Riehle ξεκίνησε το 1997 να προσαρμόζει μεγάλα συμφωνικά έργα των Bruckner και Mahler σε μικρότερα κομμάτια διάρκειας περίπου 7 λεπτών, κάτι που ενέπνευσε πολλούς μαέστρους χρόνια αργότερα.

Επίσης, για να ενσωματώσει τη μουσική του 20ου αιώνα στο κλασικό ρεπερτόριο, ο Riehle πραγματοποιεί συναυλίες παίζοντας θρυλικά ροκ κομμάτια των Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, κ.α., με κλασική ενορχήστρωση.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ



Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών και έκτοτε πέρασε από διάφορα στάδια, τόσο ως προς την ονομασία, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. Η πρώτη συναυλία της ως Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1943.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει στους Έλληνες την δυνατότητα επικοινωνίας με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος εκφραστής της εγχώριας συνθετικής παραγωγής. Έχει σταθερή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα πραγματοποιώντας πάνω από πενήντα συναυλίες ετησίως. Εκτός από την Αθήνα, εμφανίζεται τακτικά σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, καθώς και σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ του εξωτερικού. Σημαντικότατο είναι το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί εντός Αθηνών καθώς και σε πολλές πόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Εξέχοντες αρχιμουσικοί, ανάμεσά τους οι Ρίχαρντ Στράους, Βάινγκαρτνερ, Κνάπερτσμπους, Βάλτερ, Μητρόπουλος, Γιόχουμ, Μαρκέβιτς, Μάαζελ, Τεμιρκάνοφ, Πλασόν και κορυφαίοι σολίστ, όπως ενδεικτικά οι Ρούμπινσταϊν, Κεμπφ, Κορτώ, Κράισλερ, Τιμπώ, Καζάλς, Ροστροπόβιτς, Μπρέντελ, Μπάρενμποϊμ και Άργκεριχ έχουν συμπράξει με την Ορχήστρα κατά την πολύχρονη ιστορία της.

Διευθυντές της Ορχήστρας έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν οι Φιλοκτήτης Οικονομίδης, Θεόδωρος Βαβαγιάννης, Ανδρέας Παρίδης, Μάνος Χατζιδάκις, Γιάννης Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Συμεωνίδης, Άρης Γαρουφαλής, Βύρων Φιδετζής και Βασίλης Χριστόπουλος. Από τον Μάιο του 2014 Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι ο Στέφανος Τσιαλής.



ULI JON ROTH



Η μουσική καριέρα του Uli καλύπτει πέντε εκπληκτικές δεκαετίες.

Ο Uli είναι ένας καλλιτέχνης φαινόμενο του οποίου τα καλλιτεχνικά ταλέντα του έχουν προσφέρει την διεθνή καταξίωση ως μουσικό οραματιστή και πρωτοπόρο. Γερμανός μουσικός και σφαιρικός καλλιτέχνης. Υπήρξε σημαντικό μέλος των θρυλικών Scorpions.

Το 1973 αποτελεί χρονιά ορόσημο, ο φίλος του Uli, Michael Schenker, εγκαταλείπει τους Scorpions για να συμμετάσχει στην μπάντα των UFO στην Αγγλία. Αλλά, πριν εγκαταλείψει τη μπάντα, ο Michael ζήτησε από τον Uli να τον αντικαταστήσει. Αργότερα, εκείνο το έτος το καλοκαίρι του 1973, τα δύο εναπομείναντα μέλη των Σκορπιών - Rudolf Schenker και Klaus Meine - μαζί με τον Uli, ένωσαν τις δυνάμεις τους και με τα τέσσερα μέλη της Dawn Road. ΄Ετσι, δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί Scorpions.

Για πέντε χρόνια ο Uli υπήρξε μέλος της νούμερο ένα ροκ μπάντας στην Γερμανία. Με τους Scorpions γνώρισε την δόξα ως τραγουδοποιός και καθιερώθηκε διεθνώς ως ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της ηλεκτρικής κιθάρας. Η επιτυχία του συγκροτήματος μεγάλωνε κάθε χρόνο και η μπάντα καθιερώθηκε διεθνώς.

Ο Uli ηχογράφησε μέσα σε πέντε χρόνια πέντε άλμπουμς με τους Scorpions. Και το κάθε άλμπουμ από αυτά αποτελεί σταθμό και σημείο αναφοράς στην ιστορία της ροκ μουσικής. Πρόκειται για το Fly To The Rainbow (1974), Trance (1975), Virgin Killer (1976) και η ζωντανή ηχογράφηση του Taken by Force (1977).

Την άνοιξη του 1977 αποφασίζει να αφήσει την μπάντα, για να προχωρήσει προς το άγνωστο μόνος του. Η πρώτη περιοδεία του συγκροτήματος στην Ιαπωνία - τον Απρίλιο του 1978, ήταν η τελευταία περιοδεία του Uli ως lead κιθαρίστα στους Scorpions. Η ζωντανή ηχογράφηση από αυτήν την περιοδεία, το Tokyo Tapes είναι ένα από τα σπουδαία live albums στην ιστορία του rock, το οποίο επηρέασε δραστικά την εξέλιξη της επόμενης γενιάς των μουσικών της rock μουσικής. Ήταν το αποχαιρετιστήριο άλμπουμ του Uli και σηματοδοτεί το τέλος της πρώιμης εποχής των Σκορπιών.

Ο Uli έκανε solo καριέρα ως δεξιοτέχνης κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδοποιός. Επίσης , υπήρξε σχεδιαστής και εφευρέτης μιας νέας ηλεκτρικής κιθάρας με την οποία αποδίδει τις επικές symphonic rock συνθέσεις του. Ο Uli γράφει μεγάλης έκτασης κομμάτια με σκοπό να συγχωνεύσει τον κόσμο των κλασσικών ή ρομαντικών κονσέρτων και συμφωνιών με τη μοναδική φωνή και την αίσθηση της Sky Guitar. Η κλασσική μουσική παίζει πάντα θεμελιώδη ρόλο στη μουσική άποψη του Uli.

Επιπλέον, ήταν ο πρώτος κιθαρίστας στη ροκ μουσική που έφερε πραγματική κλασική τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία στο όργανο, γεγονός που του απέδωσε τον κάπως περίεργο τίτλο του «πατέρα της νεοκλασικής κιθάρας». Έχει παρουσιάσει μέρη από το Requiem του Mozart, την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν και τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι. Με τρομερή επιτυχία, άρεσε πολύ στο κοινό το οποίο και εκτίμησε αυτό το οργανικό μείγμα κλασικής και ροκ μουσικής. Με την Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας, έκανε ένα από τα κομμάτια του Sky of Avalon, το Bridge To Heaven, βασισμένο στη γνωστή μελωδία του Puccini Nessun Dorma. Το Metamorphosis of the Seasons αποτελεί μια ιδιοφυή ερμηνεία ολόκληρου του Four Seasons του Antonio Vivaldi καθώς και ένα νέο κονσέρτο, το οποίο ο Uli έγραψε ως είδος «Πέμπτης Εποχής».

Ο Uli δημιούργησε ένα πραγματικά μνημειώδες έργο. Μέσα στα χρόνια, ο Uli φημίζεται ως ένας επιτυχημένος άξιος αυτοσχεδιαστής κιθαρίστας ο όποιος μπορεί να ερμηνεύσει σχεδόν οτιδήποτε δίχως προετοιμασία. Χάρη σε αυτή τη σπάνια ικανότητα ο Uli συχνά προσκαλείται σε αυθόρμητες εμφανίσεις με άλλους καλλιτέχνες. Μέσα στα χρόνια έχει τζαμάρει αυτοσχεδιάζοντας με τους Deep Purple, The Smashing Pumpkins, Slash, Jack Bruce, Rick Wakeman, Michael Schenker, Paul Gilbert, Doro, Avantasia, Rachel Barton-Pine, Robbie Krieger, Leslie West, Gamma-Ray, Richie Kotzen, Angra, Gus G, UFO και πολλούς άλλους.

Φαίνεται πως, μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια ως καλλιτέχνης επί σκηνής, ο Uli Jon Roth είναι πιο πολυάσχολος από ποτέ και φαντάζει ασταμάτητος. Έχει, επίσης, συνθέσει αρκετό υλικό για έναν καινούργιο δίσκο και έχει ξεκινήσει ηχογραφήσεις.

Οι ζωντανές εμφανίσεις είναι για αυτόν ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής του ζωής και αρέσκεται στο να κρατάει τις συναυλίες του όσο πιο αυθόρμητες γίνεται είτε εμφανίζεται σε μικρότερους χώρους και πιο "προσωπικές" σκηνές όπως ένα club, είτε πρόκειται για ολόκληρα στάδια και φεστιβάλ. Πάντα καταφέρνει να συγκινεί το κοινό του καθώς αντλεί από την ίδια τη καρδιά της μουσικής.

Το 2019 προβλέπεται να είναι άλλη μια πολυάσχολη χρονιά για τον Uli John Roth. Μείνετε συντονισμένοι!!!!

RAY WILSON



Ο Ray Wilson, είναι Βρετανός μουσικός από τη Σκωτία του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι γνωστός στον χώρο της μουσικής ως εξαιρετικός συνθέτης και τραγουδιστής. Φημίζεται, επίσης, για την χαρισματική παρουσία του επί σκηνής, και την αξιοσημείωτη καλλιτεχνική του ικανότητα. Το Classic Rock Magazine τον έχει αναγνωρίσει ως ένα από τους καλύτερους τραγουδιστές του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχουν υπάρξει ποτέ.

Έγινε πολύ γνωστός ως τραγουδιστής των «GENESIS», όταν διαδέχτηκε τον Phil Collins το 1996.

Το 1994, ο Ray έγινε μέλος της σκωτζέζικου συγκροτήματος «STILTSKIN», ως τραγουδιστής. Το πρώτο τους κομμάτι, «Inside», γνώρισε άμεση επιτυχία, κατακτώντας την πρώτη θέση στα charts αρκετών ευρωπαϊκών χωρών. Το «Inside» παραμένει, μέχρι και σήμερα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα rock κομμάτια όλων των εποχών, έχοντας, φυσικά, χρησιμοποιηθεί από την εταιρία «Levi’s» ως υπόκρουση σε μια από τις θρυλικές διαφημίσεις τους για jeans.

Από το 1996 μέχρι το 1999 ο Ray συνεργάστηκε με τους «GENESIS», με ρόλο τραγουδιστή αλλά και συνθέτη. Με τους «GENESIS» ένα από τα πιο διαδραστικά συγκροτήματα της rock σκηνής, ηχογράφησαν τον τέταρτο πιο δημοφιλή δίσκο στην ιστορία του συγκροτήματος, το «Calling all stations». Ακολούθησε μια μεγάλη επιτυχημένη ευρωπαϊκή περιοδεία και ήταν οι headliners στα παγκόσμια φημισμένα φεστιβάλ «Rock am Ring» και «Rock am Park» το 1998. Τον Μάρτιο του 2010 οι «GENESIS» εισήχθησαν στο «Rock’n’Roll Hall of Fame» έχοντας αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία της Rock’n’Roll.

Μετά τη διάλυση των «GENESIS», o Wilson επιστρέφει στις ρίζες του, και το 1999 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Millionairhead» με το καινούργιο του συγκρότημα τους «CUT», με συνθέσεις δικές του και του αδερφού του Steve.

Οι «CUT», περιόδευσαν με τους «SCORPIONS» και «WESTERNHAGEN» και έπαιξαν μπροστά σε πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα το 2000 στη Γερμανία.

Το 2001 ο Ray Wilson ξεκίνησε σοβαρά την solo καριέρα του, παίζοντας 12 sold out Acoustic συναυλίες στο διεθνώς διάσημο «Edinburgh International Festival». Ηχογραφεί και γνωρίζει την επιτυχία με τον πρώτο του solo δίσκο, το «Change». Το 2003 περιοδεύει. Το 2004 κυκλοφόρησε τον δεύτερο solo δίσκο του, το «The Next Best Thing», και ξανά περιόδευσε στην Ευρώπη. Επίσης ακολούθησε στην Νότια και Κεντρική Ευρώπη σε περιοδείες την Dolores O’Riordan των «CRANBERRIES» και τον τραγουδιστή των «SUPERTRAMP», Roger Hodgson. Αποδεικνύοντας και εκφράζοντας την διαφορετικότητα του ο Ray επίσης συνεργάστηκε με τον Ολλανδό DJ-star Armin Van Buuren για να ηχογραφήσει ένα remix του τραγουδιού του, «Yet Another Day». Το κομμάτι εκτινάχθηκε στην πρώτη θέση των Dance Charts το 2005 γνωρίζοντας εκπληκτική επιτυχία.

Το 2006 συνεργάζεται ξανά με τους «STILTSKIN» και ο Wilson «επιστρέφει στις rock ρίζες του», ο δίσκος τους «SHE» κερδίζει διθυραμβικές κριτικές. Ηχογραφούν και έναν εκπληκτικό ζωντανό δίσκο κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής τους περιοδείας. Οι ακατάπαυστες διαδοχικές και επιτυχημένες περιοδείες μαζί με τον επόμενο δίσκο του «Propaganda Man», γρήγορα καθιερώνουν τον Ray Wilson ως must-see καλλιτέχνη.

Το 2009 είναι η χρονιά του «GENESIS CLASSIC» και της συνεργασίας με το Berlin Symphony Ensemble.

Το 2011 ο Ray Wilson και οι «STILTSKIN» κυκλοφόρησαν τον πολυαναμενόμενο δίσκο, «Unfulfillment.

Το 2013, ο Ray κυκλοφορεί το «Chasing Rainbows» σε συνεργασία έκπληξη με τον σαξοφωνίστα Marcin Kaiper. Μέσα στο 2013 εμφανίζεται με το συγκρότημά του ως support για τον θρύλο της rock, «STING» αλλά και σαν headliners στo «Wroclaw New Year’s Eve», όπου ερμήνευσαν μπροστά σε 150.000 θεατές.

Το 2014 κυκλοφορεί το «Up Close And Personal».

Το 2014, επίσης κυκλοφόρησε το πρώτο μεγάλου μήκους DVD του το«20 Years and More»,το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε ζωντανά μαζί με ένα διπλό CD. Το «20 Years and More» αναδεικνύει το βάθος και την πολυπλοκότητα του Ray ως καλλιτέχνη. Περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Wilson με κομμάτια όπως: «Inside»( Νούμερο 1 πανευρωπαϊκά το 1994), «Another Day» (remixed από τον No1 στην παγκόσμια κατηγορία DJ, Armin Van Buuren, το κομμάτι κατέκτησε το Νο1 στα Ευρωπαϊκά Dance Charts), και «Congo» (από τον τελευταίο δίσκο των Genesis . Ο δίσκος έφτασε το Νο2 στα Αγγλικά και τα Γερμανικά Charts).

Τον Μάρτιο του 2016 κυκλοφορεί το γνωστό «Song For A Friend». Τον Οκτώβριο ακολουθεί το «Makes Me Think Of Home» με κορυφαίο το πρώτο κομμάτι «Amen to That».



