Classic Rock 7: Τρεις αυθεντικές ροκ φωνές για πρώτη φορά μαζί στο Ηρώδειο

Το Classic Rock 7 επιστρέφει στο Ηρώδειο με guest πρεσβευτές του Rock ήχου, μια ορχήστρα και τις πιο μεγάλες rock επιτυχίες. Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, οι φετινοί guests είναι της rock μουσικής σκηνής έρχονται για πρώτη φορά να τραγουδήσουν κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό και την Ακρόπολη.



Ο Dave Evans, πρώτος τραγουδιστής και συν-ιδρυτής των ΑC/DC, 50 χρόνια από την ίδρυση τους, θα ερμηνεύσει τραγούδια σταθμούς όπως το TNT και το Highway to heaven αλλά και covers που έπαιξαν οι AC/DC στην πρώτη περιοδεία τους.



O Justin Hayward, η αυθεντική φωνή των Moody Blues, με μοναδικά κομμάτια όπως το Nights in White Satin και το Tuesday Afternoon.



Η Maggie Reilly, η κεντρική φωνή της μπάντας του Mike Oldfield, η οποία ερμήνευσε τα διάσημα κομμάτια Moonlight shadow και France. Εκτός από τις αγαπημένες επιτυχίες με τον Mike Oldfield θα ερμηνεύσει και το διαχρονικά διάσημο κομμάτι Everytime you touch, το οποίο εκτόξευσε την καριέρα της το 1992 αλλά και άλλες δικές της επιτυχίες.

Και η εμπειρία απογειώνεται με τον δυνατό συμφωνικό ήχο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και με την δυναμική της ηλεκτρικής μπάντας από τους:

Δαμόπουλος Κωσταντίνος: Keyboards

Καλαντζάκος Θοδωρής: Electric Guitar

Καλαντζάκος Λουκάς : Drums

Φακανάς Γιώργος: Bass



Πληροφορίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - ΗΡΩΔΕΙΟ – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :21.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 7298930

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.ticketservices.gr/event/classic-rock

Τηλεφωνικά 210 7234567

Ακόμα στα εκδοτήρια της ticket services ή του Ελληνικού Φεστιβάλ Πανεπιστημίου 39 και στα ταμεία του Ηρωδείου