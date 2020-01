Coachella 2020: Δείτε το line-up του φεστιβάλ

Ανακοινώθηκαν όλα τα μεγάλα ονόματα του line-up του φεστιβάλ μουσικής Coachella 2020 στην Καλιφόρνια.



Οι θρυλικοί Rage Against The Machine, το σταρ του hip-hop Travis Scott και ο Frank Ocean θα είναι τα επιβεβαιωμένα μεγάλα ονόματα του line-up του μουσικού φεστιβάλ Coachella της Καλιφόρνιας για το 2020.

Είναι η πρώτη φορά από το 2016 που στα πρώτα ονόματα του line-up δεν συμπεριλαμβάνεται κάποια γυναίκα καλλιτέχνιδα. Τα τρία προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στα πρώτα ονόματα ήταν πάντα είτε η Lady Gaga, είτε η Ariana Grande, είτε η Beyonce.



Το φεστιβάλ της Καλιφόρνιας διεξάγεται για δύο εβδομάδες κάθε χρόνο τον Απρίλιο.



Οι γυναικείες παρουσίες στη μουσική σκηνή θα είναι οι Lana Del Rey και Megan Thee Stallion και η Summer Walker. Θα εμφανιστούν επίσης πολλοί Βρετανοί καλλιτέχνες όπως οι FKA Twigs, ο Calvin Harris, Slowthai, Dave και Yungblud.



Ο Thom Yorke θα παίξει χωρίς τους Radiohead, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη εβδομάδα είναι ήδη sold out.

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P — Coachella (@coachella) 3 Ιανουαρίου 2020