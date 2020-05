«Communication» - Το νέο τραγούδι του Leon of Athens

O Leon of Athens παρουσιάζει το «Communication», το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει από τη MINOS EMI | UNIVERSAL.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Anemos, ενός τραγουδιού με ελληνικό στίχο που παίζεται δυνατά από τα περισσότερα ραδιόφωνα της χώρας ενώ έχει φτάσει στο Top 3 του Spotify, η ίδια δημιουργική ομάδα - Katerine Duska, Leon of Athens, David Sneddon - συναντιέται ξανά και υπογράφει το νέο τραγούδι του Leon of Athens που θα περιλαμβάνεται στο επόμενο προσωπικό του άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι η καλλιτεχνική συνεργασία των τριών δημιουργών ξεκίνησε με το τραγούδι Better Love της Katerine Duska.

Το Communication είναι ένα δυναμικό, χορευτικό τραγούδι που βασίστηκε στην ιδέα της επικοινωνίας την εποχή του Instagram και του Tinder.

Δείτε το βίντεο:

Η παραγωγή έγινε στο Λονδίνο από τον Anu Pillai και τον Leon of Athens.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Portugal. The Man, η indie μπάντα που κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τον Justin Bieber στα παγκόσμια charts με το αστρονομικό hit «Feel it still» (https://www.youtube.com/watch?v=pBkHHoOIIn8), συνεργάζεται με τον Leon of Athens σε ένα remix του «Communication».

Πρόκειται για μια επανεφεύρεση του original κομματιού σε μια μη αναμενόμενη εικονοπλαστική εκδοχή του τραγουδιού εμπνευσμένη από τους στίχους του.

Η συνεργασία προέκυψε μετά από συνάντηση του Leon με τον frontman της μπάντας John Gourley στο Firefly Music Festival στις ΗΠΑ, στο οποίο συμμετείχαν και οι δύο καλλιτέχνες πριν από ένα χρόνο.

Το remix έκανε πρεμιέρα στην Αμερική στο Beats1, τη Δευτέρα 13 Απριλίου.

Βρείτε το τραγούδι Communication (Portugal. The Man remix) σε όλες τις streaming υπηρεσίες: https://leonofathens.lnk.to/CommunicationfeatDuskaPortugalTheManRemix