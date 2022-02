D3lta - «Strange»: Ο Ελληνοβρετανός μουσικός επιστρέφει με νέο τραγούδι

O D3lta μας συστήθηκε με το «Hypocrites» και το «Hey you» και έρχεται τώρα με ένα τρίτο sinlge το «Strange» και ένα υπέροχο music video με κινηματογραφική οπτική και αισθητική .

«Strange», ένα οδοιπορικό στην αγάπη και τον λαβύρινθο μιας σχέσης.

Μουσικά σκοπός μας στην ενορχήστρωση ήταν να το κάνουμε upbeat για να έχει έντονη αντίθεση η μουσική με τον στίχο και τελικά έναν πολύ «φωτεινό» ήχο.

Το ταξιδιάρικο music video σε προκαλεί να "ξεφύγεις" με την παρέα που θες και να "κλείσεις το μάτι" στη ζωή. Γυρίστηκε στην περιοχή της Αλμερίας στην Ισπανία, εκεί όπου ο John Lennon είχε απομονωθεί για να ξεφύγει από το Beatlemania και έγραψε το Strawberry Fields Forever. Το σουρεαλιστικό στοιχείο του βίντεο είναι εμπνευσμένο από το Strawberry Fields.

Δείτε το βίντεο:

D3lta

Strange

New single & music video

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Written by D3lta

Produced by Jim Abbiss

Drums + Percussion Brad Webb

Guitar Angelos Serras

Bass, Piano Chris Hill

Recording Engineer Edd Hartwell

Mixed by Ian Dowling

MUSIC VIDEO

Production: Cape Films

Director: James Ayling

Producer: Matthew Oaken