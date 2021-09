David Bowie vs The Beatles στην Πλαζ Αρετσούς

Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021, o David Bowie έρχεται απέναντι από τους Beatles, σε ένα μοναδικό αφιέρωμα, στο πλαίσιο του Summer in the City SKG Festival 2021, στην Πλαζ Αρετσούς, με ώρα προσέλευσης: 8.00 μμ και ώρα έναρξης: 9.00 μμ.



3 ώρες γεμάτες από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, χορέψαμε, ταξιδέψαμε από την χαρισματική ιδιοφυΐα αλλά και από το κορυφαίο συγκρότημα όλων των εποχών!





Ποιος θα είναι ο νικητής;



• THE BEATLES by The Skelters



Οι The Skelters, μία από τις σημαντικότερες μπάντες της Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουν το πετυχημένο μουσικό αφιέρωμα στο σημαντικότερο συγκρότημα όλων των εποχών, τους Beatles! Θα μας ταξιδέψουν με κομμάτια των "Σκαθαριών" από την αρχή της καριέρας τους, από το πρώτο τους album Please Please Me μέχρι το τελευταίο τους ηχογραφημένο album το Abbey Road καθώς και με αρκετά από τα singles που κυκλοφόρησαν την περίοδο 1963-1970 και που έμειναν για πάντα στην καρδιά μας!



Βιογραφικό



Οι Skelters είναι μια σύγχρονη Rock μουσική μπάντα με αγγλόφωνο στίχο. Επέλεξαν το όνομα τους επηρεαζόμενοι από το τραγούδι των Beatles "Helter Skelter".



Οι Skelters έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 3000 εμφανίσεις σε όλα τα live stages της Θεσ/νίκης, της Αθήνας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, σε festivals, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές κ.α. Επίσης έχουν συνεργαστεί σε live εμφανίσεις τους με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως ZZ Top, Pavlov’s Dog, Nazareth, Iron Butterfly, Steve Harley & Cockney Rebel, Louisiana Red, Paul Di Anno(Iron Maiden), Don Dokken, Puressence κ.α.



Τον Ιούνιο του 2009 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ με τίτλο “Explain To Me” από την Lyra/Pan-Vox και στις 31 Οκτωβρίου 2016 κυκλοφόρησε το δεύτερο album με τίτλο "Revive" από την New Dream Records.



Στην παρούσα τους μορφή αποτελούνται από τους:

Άγγελο Χαραβιτσίδη: Κιθάρα, Φωνητικά, Πιάνο

Δανιήλ Χαραβιτσίδη: Ντραμς, Κρουστά, Φωνητικά, Πιάνο

Κωστή Βογιατζόγλου: Κιθάρα, Φωνητικά

Θοδωρή Νικολάου: Μπάσο

• DAVID BOWIE by All The Young Dudes



Ένα αφιέρωμα στον Άνθρωπο που Έπεσε στην Γη. Το μουσικό σχήμα All The Young Dudes επηρεασμένο από τη σπουδαία κληρονομιά του θα παρουσιάσει στην Πλαζ Αρετσούς τα εμβληματικά εκείνα τραγούδια που καθιέρωσαν τον Bowie ως μια από τις επιδραστικότερες μορφές της μουσικής του 20ου αιώνα.

Οι πρώιμες μουσικές συλλήψεις, η ιδιοφυής δεκαετία του '70 με τους συναρπαστικές επινοήσεις χαρακτήρων και το αδιάκοπο παιχνίδι με τις ταυτότητες, οι αλλαγές που σηματοδότησαν τα '80'ς, οι σπουδαίες του συνεργασίες, έχουν όλα θέση σε μια βραδιά με τις μουσικές που αγαπήσαμε και ποτέ δεν σταματούν να μας εμπνέουν.



Οι All The Young Dudes μετά από 3 χρόνια συνεχόμενης ετήσιας παρουσίας σε χώρους ζωντανής μουσικής της πόλης, και μετά την συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, επιστρέφουν στην σκηνή με ένα setlist που θα καλύψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Starman.



Η μπάντα αποτελείται από:



Μένης Χριστόπουλος: Φωνή, Κιθάρα

Νίκος Πολυζόπουλος: Κιθαρα, Φωνή

Γιώργος Κατσιάς: Μπάσο

Γιώργος Μελίτος: Drums

Νότης Ντιβανής: Πλήκτρα

Λία Αμπρικίδου: Σαξόφωνο

Summer in the City - SKG Music Festival!

Ένας νέος πολιτιστικός θεσμός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην πρόσφατα ανακαινισμένη πλαζ Αρετσούς, ενός πανέμορφου παραλιακού, ιστορικού και φιλόξενου χώρου με εύκολη πρόσβαση (Γραμμή 5 ΟΑΣΘ στάση Καμινίκια και μεγάλος χώρος parking).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00 και η έναρξη της συναυλίας είναι στις 21.00

Με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμαριάς και της Δ.Ε.Τ.Ε.Κ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

David Bowie vs The Beatles

Πλαζ Αρετσούς

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Ώρα προσέλευσης: 8.00 μμ

Ώρα έναρξης: 9.00 μμ

Προπώληση: 10 €

Προπώληση: Viva.gr (https://bit.ly/3lunsFx)& Ταμείο θεάτρου&σε όλα τα καταστήματα Wind & τηλεφωνικά στο 11876

Κρατήσεις θέσεων με τραπέζι: Τηλεφωνικά στο 2310.510081 ή επικοινωνείτε με μήνυμα στο inbox της σελίδας Summer In The City - SKG Music Festival με το όνομά σας, τηλέφωνο και αριθμό ατόμων.