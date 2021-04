Δεύτερη έκδοση για την 50ή επέτειο του θανάτου του Jim Morrison, το καλοκαίρι

Δεύτερη έκδοση απάντων του Jim Morrison αναμένεται το καλοκαίρι: το «A Guide to the Labyrinth: The Collected Works of Jim Morrison» που θα εκδώσει ο οίκος Genesis Publications, προϊόν συνεργασίας με την οικογένειά του και το Jim Morrison Estate, σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ των Doors, LA Woman και τον θάνατο του τραγουδιστή-τραγουδοποιού το 1971.

Στον εκδοτικό οίκο δόθηκε άδεια «απεριόριστης πρόσβασης» στα αρχεία του Morrison, συμπεριλαμβανομένων και 28 προσωπικών σημειωματαρίων του μουσικού. Η έκδοση θα συνδυάζει τις εκδόσεις έργων του Morrison με ποιήματά του που για πρώτη φορά έρχονται στο φως, στίχους, ζωγραφιές, απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων και αποσπάσματα από τα σημειωματάριά του. Θα περιλαμβάνει επίσης σχόλια από παλιές συνεντεύξεις με τον καλλιτέχνη καθώς και καινούργιες συνεντεύξεις με άλλους μουσικούς που σχολιάζουν τα γραπτά του και τη δουλειά του με τους Doors. Επιπλέον, θα υπάρχουν σπάνιες φωτογραφίες του Jim Morrison.

To «A Guide to the Labyrinth» θα κυκλοφορήσει σε 2.000 μόνον αντίτυπα· προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας αλλά οι φανατικοί θαυμαστές μπορούν, στον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου ( https://www.genesis-publications.com/comingsoon/a-guide-to-the-labyrinth/1904 ), να εγγραφούν για να έχουν ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όπως σημειώνει το περιοδικό Rolling Stone, αυτή είναι η δεύτερη συλλογή γραπτών του Morrison που έχει ανακοινωθεί για εφέτος, καθώς ο εκδοτικός οίκος HarperCollins θα κυκλοφορήσει τη δική του τον Ιούνιο· λέγεται ότι το «The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics» θα αριθμεί σχεδόν 600 σελίδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ