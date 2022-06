Desmond Child: Spicy Music & Amuse στο Ηρώδειο για καλό σκοπό

Φως, μαγεία, λάμψη και οι μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες των τελευταίων πέντε δεκαετιών από καταξιωμένους καλλιτέχνες παγκόσμιας φήμης «πλημμύρισαν» επί δύο ώρες τη σκηνή του Ηρωδείου τη Δευτέρα 27/6, σε μια φαντασμαγορική sold out συναυλία του διάσημου Αμερικανού, βραβευμένου με Grammy, συνθέτη και παραγωγού Desmond Child.





Εκπρόσωποι από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο και χιλιάδες κόσμου αποθέωσαν την Bonnie Tyler, τη Rita Wilson, τον Σάκη Ρουβά, τους Rasmus, τον Kip Winger, τον Chris Willis, την Tabitha Fair, τον Justin Benlolo, τον Γιώργο Λεμπέση, αλλά και τον Andreas Carlsson που με 26 συνολικά τραγούδια έστειλαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης το μήνυμα για την επανένωση των Ιερών Γλυπτών του Παρθενώνα στο πραγματικό τους σπίτι, στον τόπο όπου γεννήθηκαν, στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Τη μουσική παράσταση #Reunite Parthenon έκλεψε ο θρυλικός rockstar Alice Cooper με τα πολυπλατινένια τραγούδια του «Poison» και «Bed of Nails».





«Σε όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν να μοιραστώ τη μουσική μου και να υλοποιήσω αυτό το show. Ο Φοίβος, η Spicy Music και η εταιρεία Amuse αγκάλιασαν το όνειρό μου και το έκαναν πραγματικότητα. Κάθε φορά που βιώνω άγχος κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύομαι ότι είμαι στη Φολέγανδρο. Εδώ και 15 χρόνια επισκέπτομαι αυτό το μικρό νησί. Και κατανοώ γιατί τόσα χρόνια, πολλές ηγεσίες κρατών προσπαθούν να κατακτήσουν αυτόν τον τόπο. Η Ελλάδα είναι μαγεία!», δήλωσε λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας ο Desmond Child, που εδώ και δεκαετίες ευθύνεται για τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην κατηγορία Top 40 του αμερικανικού Billboard, δεκάδες αξέχαστα hits και συνεργασίες με τα πιο ηχηρά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.



Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο κατάμεστο καλλιμάρμαρο θέατρο είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά μερικές από τις πιο χρυσές επιτυχίες και soundtrack, όπως «Livin’ On A Prayer», «You Give Love A Bad Name», «I Hate Myself For Loving You», «Dude Looks Like A Lady», «I Was Made For Lovin’ You», «The Cup of Life», «Livin’ La Vida Loca», «Born to be my Baby», «Love Will Keep us Alive», «I Am Made of You» και πολλά άλλα.



«Ο Παρθενώνας είναι μια προσευχή τυλιγμένη με μάρμαρα, και αυτή η προσευχή δεν θα τελειώσει ποτέ, μέχρι όλα τα κομμάτια να επανενωθούν», ήταν η δήλωση που έκανε ο Desmond Child και, όπως ήταν φυσικό, το κοινό αποθέωσε τον συνθέτη και παραγωγό, προσφέροντας το χειροκρότημά του ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης στον ανιδιοτελή σκοπό της αξέχαστης μουσικής βραδιάς.



Σημειώνεται ότι τα έσοδα της συναυλίας διατέθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολής.



Η εξαιρετική διοργάνωση της συναυλίας-ύμνου στον ελληνικό πολιτισμό αποτέλεσε συμπαραγωγή των εταιρειών Spicy Music και Amuse.



Τους θρυλικούς καλλιτέχνες συνόδευσε η κλασική ορχήστρα εγχόρδων, μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, της ροκ μπάντας και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου. Καλλιτεχνικός διευθυντής διετέλεσε ο Φοίβος, με δημιουργικό διευθυντή τον Φωκά Ευαγγελινό.



Το «παρών» στη λαμπερή βραδιά έδωσαν μεταξύ άλλων ο Ηλίας Ψινάκης, η Ελένη Μενεγάκη, η Κάτια Ζυγούλη, ο Νίκος Χατζηνικολάου με τη σύζυγό του Κρίστυ Τσολακάκη και ο Τρύφωνας Σαμαράς.



Μέγας υποστηρικτής ήταν η COSMOTE, ενώ η συναυλία τελέστηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου της Ακρόπολης και του Δήμου Αθηναίων.