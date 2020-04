Διαθέσιμο σε πλατφόρμες το άλμπουμ της συναυλίας «One World: Together At Home»

Οι μεγαλύτεροι αστέρες της μουσικής ένωσαν τις φωνές τους από απόσταση το περασμένο Σάββατο το βράδυ για μια συναυλία που ήταν μοναδική και συγκέντρωσαν μεγάλο χρηματικό ποσό για έναν αξιόλογο σκοπό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Global Citizen ανακοίνωσαν ότι οι δωρεές από τη διαδικτυακή συναυλία One World: Together At Home ανήλθαν σε 127,9 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα διατεθούν για να υποστηριχθούν οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας σε όλο τον κόσμο καθώς δίνουν μάχη με την πανδημία του κορωνοϊού.

Η Lady Gaga, η οποία τραγούδησε και είχε καθοριστικό ρόλο στη διοργάνωση απάντησε στην είδηση μέσω του Twitter τονίζοντας ότι «αισθάνεται τιμή που ήταν μέρος αυτού του πρότζεκτ».

Το κίνημα Global Citizen ανακοίνωσε, μέσω Twiter, ότι τα 55,1 εκατομμύρια δολάρια θα δοθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ τα υπόλοιπα 72,8 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για τη στήριξη των ερευνών για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού και του Συνασπισμού για τις Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI) τη UNICEF και οργανώσεις, όπως οι Education Cannot Wait, Direct Care, Feeding America και United Way.

Στη συναυλία «One World: Together At Home» τραγούδησαν μεταξύ άλλων οι Alicia Keys, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong των Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lizzo, LL COOL J, Paul McCartney, Pharrell Williams, Rolling Stones, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift και Usher.

Την Τρίτη το Global Citizen και η Universal Music Group κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με τις 79 live ερμηνείς καθώς και άλλες που δεν μεταδόθηκαν.

Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε πλατφόρμες streaming.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ