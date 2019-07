Διεθνές εκπαιδευτικό βραβείο στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Μια μεγάλη διεθνής επιτυχία για την Εθνική Λυρική Σκηνή και μια σημαντική αναγνώριση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού της έργου, το οποίο πραγματοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πρόγραμμα Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ κατέκτησε το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora 2019.



Μετά την πρόκριση στη δεύτερη φάση της ψηφοφορίας του κοινού τον Φεβρουάριο του 2019, το Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people πέρασε στην τελική φάση του διαγωνισμού, διεκδικώντας το τελικό βραβείο ανάμεσα σε προγράμματα οργανισμών όπως το παρισινό Théâtre de la Ville, το Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας και η Όπερα της Λιλ.



Στην τελετή βράβευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου Teatro La Fenice στη Βενετία, εκπρόσωποι της ΕΛΣ παρέλαβαν το βραβείο από τον Πρόεδρο των Κριτικών Επιτροπών των Βραβείων Fedora και Διευθυντή του οργανισμού Opera Europa κ. Nicholas Payne.

Το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Fedora Platform θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά φέτος με στόχο να στηρίξει δράσεις νέων και ελπιδοφόρων καλλιτεχνικών ομάδων που στοχεύουν στη διεύρυνση του κοινού της Όπερας και του Μπαλέτου. Το βραβείο αντιστοιχεί στο ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο και θα καλύψει μέρος του συνολικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του προγράμματος.



Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:



Το πρόγραμμα Co-OPERAtive αποτελεί ένα φυτώριο όπερας για μια μεικτή ομάδα 60 νέων Αθηναίων και ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο ηλικίας 15-17 ετών από όλη την Αττική. Το πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την όπερα, η οποία αποτελεί κοινή γλώσσα για τη δημιουργία του πρώτου διαπολιτισμικού φυτωρίου όπερας νέων στην Ευρώπη. Το Co-OPERAtive έχει στόχο να διευρύνει την απήχηση της όπερας και να την κάνει πιο γνωστή στο νεανικό κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτισμική ποικιλομορφία και την κοινωνική συνοχή. Προτάσσοντας τη συνεργατική φύση της όπερας, το πρόγραμμα Co-OPERAtive τοποθετεί τη συνεργασία στην καρδιά του σχεδιασμού και της υλοποίησής του, χτίζοντας ισχυρές συμμαχίες με τρεις οργανώσεις-εταίρους, την ΑΡΣΙΣ, την The HOME Project και το Melissa Network.



Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020 στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο του 2019 στην ιστοσελίδα της ΕΛΣ (www.nationalopera.gr).



Το πρόγραμμα Co-OPERAtive αναδεικνύει τρία από τα βασικά πεδία της τέχνης της όπερας: τη μουσική, το θέατρο και τον χορό. Η κατεύθυνση της μουσικής περιλαμβάνει εργαστήρια σύνθεσης ενόργανης μουσικής, φωνητικής και αυτοσχεδιασμού, η κατεύθυνση του θεάτρου εργαστήρια δημιουργικής γραφής, υποκριτικής και σκηνοθεσίας, ενώ η κατεύθυνση του χορού χωρίζεται σε μαθήματα μπαλέτου, σύγχρονου χορού και χορογραφίας. Παράλληλα με την καλλιτεχνική ομάδα, το προσωπικό της ΕΛΣ θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους τομείς του φωτισμού, της διαχείρισης σκηνής, της ηχοληψίας κλπ.



Καλλιτεχνική ομάδα



Σκηνοθεσία: Θέμελης Γλυνάτσης

Μουσική εποπτεία / Αρχιμουσικός: Άντης Σκορδής

Υπεύθυνες Εργαστηρίων Μουσικής: Εύη Νάκου, Ανν-Κριστίν Σωφρονίου

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Θεάτρου: Παναγιώτης Εξαρχέας, Ελένη Μολέσκη

Επιμέλεια κίνησης: Edgen Lame

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Χορού: Edgen Lame, Κατερίνα Γεβετζή

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Σπανού



Fedora Platform



Η Fedora Platform είναι ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός που συστάθηκε για να στηρίξει μέσω των δράσεών της την ανανέωση στην όπερα και το μπαλέτο. Το δίκτυο των υποστηρικτών της αποτελείται από ανθρώπους και εταιρείες στην Ευρώπη που επιθυμούν μέσω του φιλανθρωπικού τους έργου να στηρίξουν το είδος της Όπερας και να διευρύνουν το κοινό της σε παγκόσμιο επίπεδο.



Opera Europa



Ο Οργανισμός Opera Europa είναι το μεγαλύτερο δίκτυο λυρικών θεάτρων και επαγγελματιών της Όπερας και του Μπαλέτου στην Ευρώπη με έδρα τις Βρυξέλλες. Σήμερα αριθμεί περίπου 200 οργανισμούς μέλη από 43 διαφορετικές χώρες σε όλη την Ευρώπη. Η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι ενεργό μέλος του Opera Europa και συμμετέχει στο σύνολο των δραστηριοτήτων που διοργανώνει ο Οργανισμός σε ετήσια βάση.