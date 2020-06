Διεθνής αποδοχή για την Eva Sakellari

Ούτε σε μία ή δύο αλλά σε εφτά συλλογές που κυκλοφορούν παγκοσμίως, βρίσκουμε τη soul-jazz ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Εva Sakellari, με το νέο της τραγούδι Afraid.

Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και ακούγεται ήδη στο ραδιόφωνο, ξεχωρίζοντας με τα βελούδινα φωνητικά της Eva Sakellari και το groovy ρυθμό του.

Οι συλλογές που μπορείτε να ακούσετε το Afraid στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι οι εξής: Soul feeling 2020 – Like Sugar: New Chart Toppers for 2020 – Diamonds are Forever: Smooth Music Diamonds to Relax – Home Alone: Happy Sounds for the Time at Home - VIP Lounge:Chilled vibes for the special traveller - Sound Bar: Soul, funk and disco essentials.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τραγούδια της Eva Sakellari έχουν συμπεριληφθεί σε ξένες συλλογές, μια που και η διασκευή της στο Move Over της Janis Joplin είχε συμπεριληφθεί σε αρκετές συλλογές πέρσι.

Στο Afraid συνεργάζεται με τον γνωστό και ταλαντούχο παραγωγό/συνθέτη Δημήτρη Νάσσιο (Quasamodo).

Σύντομα θα ανακοινωθούν τα καλοκαιρινά της live.