Δύο μοναδικές εμφανίσεις της Μαράια Κάρεϊ τα Χριστούγεννα

Χριστούγεννα χωρίς Μαράια Κάρεϊ δεν γίνονται. Γι' αυτό η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» ανακοίνωσε, με ανάρτηση στο twitter, ότι θα πραγματοποιήσει δύο χριστουγεννιάτικα σόου - με τίτλο «Merry Christmas To All» δηλώνοντας παράλληλα πόσο ενθουσιασμένη είναι.

Η Κάρεϊ θα κάνει δύο μοναδικές συναυλίες ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της στις 11 Δεκεμβρίου στο Τορόντο του Καναδά και στις 13 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

It's almost time NEW YORK + TORONTO!! 🎉💖 Come celebrate Christmas with me this December! lil' excited lil' excited to be back on stage and get festive with everybody!! 🎅🦌🎄 Tickets on sale 10/28 at 10am on https://t.co/jDDh4ZemD4 pic.twitter.com/i5bghjIc0X