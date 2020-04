Δύο τραγούδια από τον Bruce Springsteen στην εκδήλωση Jersey 4 Jersey

Μαζί, ο Bruce Springsteen και η σύζυγός του, η Patti Scialfa, έπαιξαν δύο τραγούδια στη διαδικτυακή εκδήλωση Jersey 4 Jersey, της οποίας τα ποσά που συγκεντρώθηκαν από δωρεές προορίζονται για το New Jersey Pandemic Relief Fund. «Απόψε, είμαστε εδώ, αφιερωμένοι στους υγειονομικούς μας και αυτούς που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα και αυτούς που υποφέρουν και πεθαίνουν απ' αυτή την τρομερή ασθένεια, στην αγαπημένη μας Πολιτεία» είπε ο Bruce, στην αρχή του show.



Bruce και Patti ξεκίνησαν με το «Land of Hope and Dreams», ένα συγκινητικό τραγούδι που ο Springsteen είχε γράψει για τη τουρνέ επανένωσης, το 1999, της μπάντας E Street Band (το βασικό συγκρότημα με το οποίο παίζει από το 1972 έως σήμερα). Προς το τέλος της διαδικτυακής εκδήλωσης, οι Bruce και Patti επέστρεψαν για να τραγουδήσουν την ερμηνεία που αγαπάει ο Springsteen του τραγουδιού του 1980 του Tom Waits «Jersey Girl». Ήταν η πρώτη φορά από το 2016 που ερμήνευσε αυτό το τραγούδι.



Η παρουσία του στο Jersey 4 Jersey ήταν η πρώτη δημόσια ερμηνεία του μετά την αιφνιδιαστική εμφάνισή του στο ετήσιο Ashbury Park Light Day, στις 18 Ιανουαρίου. Πέρυσι, είχε κάνει λόγο για καινούργιο άλμπουμ με τους E Street Band και για τουρνέ εφέτος.



Δείτε το βίντεο: