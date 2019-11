Δυστοπία, στο βιντεοκλίπ για το «Last I heard» του Thom Yorke

Eκφράζει τις απόψεις του Thom Yorke η αισθητική του βιντεοκλίπ για το τραγούδι του, «Last I heard (...He Was Corcling the Drain)», το οποίο ετοίμασε ο Saad Moosajee.



Τον Thomas Edward Yorke τον γνωρίσαμε ως τραγουδιστή και κύριο τραγουδοποιό των Radiohead. Ωστόσο, ο μουσικός που από εφέτος είναι - μαζί με το ροκ συγκρότημα - μέλος του Rock and Roll Hall of Fame έχει και σόλο καριέρα. Και επιπλέον είναι υπέρμαχος των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ζώων ενώ, παράλληλα, συμμετέχει σε περιβαλλοντικές και αντιπολεμικές δράσεις. Συχνά, στους στίχους των τραγουδιών του κυριαρχούν πολιτικά θέματα.



Στο βιντεοκλίπ, ο Moosajee ζωντανεύει το σιγκλάκι του Yorke σε έναν ομιχλώδη, δυστοπικό κόσμο γεμάτο πλήθη.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ