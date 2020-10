Δείτε μέσω live streaming τη συναυλία της Αναστασίας Ζαννή

Οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες μέσω live streaming, από το κανάλι της Περιφέρειας στο YouTube, συνεχίζονται. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν online εκδηλώσεις μέχρι τις 3/11. Το Σάββατο στις 31 Οκτωβρίου στις 20.30 καλεσμένη η διεθνής ερμηνεύτρια - σοπράνο Αναστασία Ζαννή.

Η Αναστασία Ζαννή είναι ερμηνεύτρια που δραστηριοποιείται διεθνώς, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο εξωτερικό. Η συναυλία της θα είναι ένα μουσικό ταξίδι με εμβληματικά τραγούδια των Ελλήνων ποιητών και συνθετών Μ. Χατζιδάκι και Μ.Θεοδωράκη, διασκευασμένα και στα αγγλικά και διεθνείς επιτυχίες τραγούδια εμπνευσμένα από τα ταξίδια και τις συναυλίες της στο εξωτερικό.

Θα τη συνοδεύουν:



Οι μουσικοί στο πιάνο - καλλιτεχνική επιμέλεια Νάσος Σοπίλης και στις κιθάρες Μάριος Μουρμούρας.

Η Αναστασία Ζαννή είναι μια φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο.Τραγούδια αγαπημένα που τη συντρόφευσαν τραγουδώντας στις πόλεις του κόσμου, ένα διεθνές ρεπερτόριο στα αγγλικά και ιταλικά και ελληνικά εμβληματικά τραγούδια των ποιητών μας και συνθετών Μ.Χατζιδάκι, Μ.Θεοδωράκη.



Βιογραφικό

Η Αναστασία Ζαννή είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια στην crossover κλασική σκηνή. Ξεκίνησε από τον χώρο της κλασικής μουσικής με σπουδές Όπερα σοπράνο ( Δίπλωμα με Άριστα παμψηφεί) και στην Jazz μουσική με σεμινάρια στη Βασιλική Ακαδημία στο Λονδίνο. Έχει υπάρξει αθλήτρια ως έφηβος στην Εθνική ομάδα τένις.

Έχοντας συνεργαστεί στην Ελλάδα με τους Μ. Θεοδωράκη, Χ. Αλεξίου, Θ. Μικρούτσικο Δ. Ψαριανό, Β. Λέκκα, Μαρινέλα και πολλούς άλλους ξεκινάει την πορεία της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Οι συναυλίες της με διεθνές ρεπερτόριο και αφιέρωμα στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, είναι προέκταση της προσωπικότητας της με στόχο τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Σημαντικές εμφανίσεις της πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία ενδεικτικά στο ιστορικό Carnegie Hall στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη με sold out συναυλία, στο Ηρώδειο, στο Athenaeum Theater στο Βουκουρέστι, στο Keyaki Hall στο Τόκιο, στο Παλλάς από όπου και ηχογραφήθηκε. Στη Ρώμη στο θέατρο Αρτζεντίνα, και περιοδεία στην Ιταλία 2019 με τους Ιταλούς Lino Patrouno και τον ηθοποιό Franco Nero.



Συμμετείχε στο φιλανθρωπικό γκαλά του Jose Carreras ( Χοσε Καρέρας ) στη Λειψία. Τραγούδησε στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Καναδά, στο φεστιβάλ του UCLA για τα Special Olympicsτου Los Angeles (2015). Τραγούδησε προς τιμή των : π. Π. ΗΠΑ Bill Clinton, Boutros Boutros Ghali, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Kerry Kennedy (R. F. Kennedy Foundation). Επίσης, στα Ηνωμένη Έθνη στη Νέα Υόρκη “Day of the African Child”, στη Νέα Υόρκη στο World Trade Center στο Ηellenic Ιnitiative.

Συνεργάστηκε με τις συμφωνικές ορχήστρες της Σόφιας, της Βαρσοβίας και της Λειψίας και την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Η ερμηνεία της στο τραγούδι “Tango to Evora” της Lorrena McKeniit συμπεριλήφθηκε στο best of του Buddha Bar σημειώνοντας μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία στη Γαλλία.

Επίσης,ως μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας βραβεύτηκε για την προσφορά της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που δεν χάρηκε την τιμητική πρόσκληση και τραγούδησε τον Ελληνικό και Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο ανοίγοντας αγώνα Base ball στην Αμερική όπως επίσης και για την ημέρα Ανεξαρτησίας 4th July. Έχει λάβει στην Κορέα βραβείο καλύτερης πολιτιστικής εμφάνισης ανάμεσα σε 49 χώρες. Παρουσίασε την έναρξη του μαραθωνίου “Light Up the Night” - “Run to the Future” στα εγκαίνια του Πάρκου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.