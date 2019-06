Dream Theater: Η επιστροφή της μεγαλύτερης progressive metal μπάντας στην Αθήνα

Δεν υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που να χαίρουν της εκτίμησης των οπαδών, όχι μόνο για τις αγαπημένες δημιουργίες τους, αλλά και για τις τεχνικές ικανότητες και τη μουσική δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει κάθε μέλος τους. Ένα από αυτά, ίσως το πρώτο που έρχεται στο μυαλό κάποιου που ασχολείται με την progressive rock, αλλά και γενικότερα, είναι φυσικά οι Dream Theater.

H all-star μπάντα από τη Νέα Υόρκη, που έχει πλέον στην πλάτη της πάνω από 34 χρόνια παρουσίας, 14 full-length albums, αμέτρητες επιτυχίες και εκατομμύρια fans παγκοσμίως, επιστρέφει στη χώρα μας μετά από 8 χρόνια, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει τον πιο πρόσφατο δίσκο τους, το "Distance Over Time".













Οι Dream Theater που δικαιωματικά κρατούν τα σκήπτρα της progressive metal σκηνής έχουν πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα μας. Οι καλλιτεχνικές ιδιοφυΐες μας έχουν χαρίσει μοναδικές στιγμές σε live, ενώ τα album τους αποτελούν πολυεπίπεδες δημιουργίες, μεγάλες συνθέσεις, απίστευτες πιασάρικες μελωδίες και τρομερά τεχνικά σημεία.

Με αφορμή την επερχόμενη συναυλία των Dream Theater στην Αθήνα, την Τρίτη 2 Ιουλίου, στο Gazi Music Hall, ο τραγουδιστής του σχήματος, James LaBrie, απευθύνει χαιρετισμό στους Έλληνες οπαδούς του σχήματος.



Δείτε το βίντεο:

Οι πρωτοπόροι του progressive metal έχουν στο ενεργητικό τους πολλαπλά βραβεία και 15 εκατομμύρια δίσκους σε πωλήσεις. Έχουν προταθεί 2 φορές για βραβείο GRAMMY και το άλμπουμ "Images & Words" του 1992 μπήκε στη λίστα με τα "100 Greatest Metal Albums of All-Time" του Rolling Stone.

To άλμπουμ "Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory" ψηφίστηκε ως το νο. 1 Progressive Rock Album όλων των εποχών σε δημοσκόπηση του Rolling Stone το 2012, ενώ μπήκε και ως "15ο Greatest Concept Album" του Classic Rock.

Μεγάλη επιτυχία γνώρισαν και τα "Black Clouds & Silver Linings", "A Dramatic Turn of Events", αλλά και το ομώνυμο album τους "Dream Theater" του 2013, που σκαρφάλωσαν τρεις φορές στο Top 10 του Billboard.







Οι Dream Theater θα παίξουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως τα «Pull Me Under», «As I Am» και «Take The Time» κ.α! Οι Αμερικανοί θρύλοι του ροκ θα παρουσιάσουν επίσης το ολοκαίνουργιο τους άλμπουμ «Distance Over Time». Αυτό το αποκλειστικό θέαμα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο GAZI MUSIC HALL.

Μαζί τους θα εμφανιστούν οι: Animals As Leaders, Minus One και Jason Richardson (All That Remains, All Shall Perish).

2 Ιουλίου 2019 – Αθήνα @GAZI MUSIC HALL

