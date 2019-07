Dream Theater: Ήρθαν, είδαν, νίκησαν

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της progressive rock μουσικής μάς έκανε την τιμή να παρευρεθεί στη χώρα μας μετά από 8 χρόνια και προσέφερε στους fans αυτό που λαχταρούσαν για καιρό. Μοναδικές μελωδίες, εξυψωτικά ρεφρέν και ρυθμοί που μπλέκουν μεταξύ τους μεταφέρθηκαν από τις στούντιο εκτελέσεις στα αυτιά μας σε αυθεντικές ζωντανές νότες.

Οι Dream Theater κάνουν εξαιρετικά live, ακόμη κι αν δεν ακούσαμε το Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory στην ολότητά του ή ακόμα κι αν δεν ακούσαμε τραγούδια, τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε, όπως τα "Pull Me Under" και "Take the Time", τα οποία εσφαλμένα υπήρχαν στο δελτίο Τύπου.

Η ζωντανή εμφάνιση αυτής της μπάντας για μία ακόμη φορά στα δικά μας εδάφη δείχνει ότι απαιτείται μεγαλύτερος χώρος για να χωρέσει τον όγκο τους, αλλά και κάποια άλλα προαπαιτούμενα, ώστε να ευχαριστηθεί ο οπαδός τις μοναδικές αυτές στιγμές. Σίγουρα τα "έξτρα" VIP εισιτήρια στον εξώστη, όπου δεν υπάρχει ούτε ορατότητα, αλλά ούτε και σωστός ήχος δεν θέτουν τις συνθήκες για το "ιδανικό" live που θα περιμέναμε, ενώ τα φαινόμενα "άγχους" των υπευθύνων του χώρου οδήγησαν σε συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στην κουλτούρα μας, αλλά ούτε και σε μια σύγχρονη διοργάνωση. Προς γνώση και συμμόρφωση για καλύτερες ζωντανές εμφανίσεις.

H λίστα βασίστηκε κυρίως στον νέο δίσκο της μπάντας, το "Distance over Time", ενώ ακούστηκαν και παλιότερες αγαπημένες μελωδίες.



Setlist (02/07/2019 @Gazi Music Hall)

Untethered Angel A Nightmare to Remember Fall Into the Light Peruvian Skies Barstool Warrior In the Presence of Enemies, Part I The Dance of Eternity Lie Pale Blue Dot As I Am