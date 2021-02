Αιφνιδίασε ευχάριστα με νέο instrumental album ο Thurston Moore

Καινούργιο άλμπουμ, instrumental album, κυκλοφόρησε ξαφνικά ο Thurston Moore. Το Screen Time είναι διαθέσιμο στο Bandcamp και το πρώην μέλος των Sonic Youth ανήγγειλε το πρότζεκτ στο Twitter γράφοντας «Καινούργια μουσική του Thurston Moore “ screen time” (10 τραγούδια)».

Σε ανακοίνωση είπε περισσότερα, εξηγώντας ότι θέλησε να συνθέσει ένα σάουντρακ για μια φανταστική νουάρ ταινία, στην οποία κάθε κομμάτι θα αντιπροσώπευε διαφορετική σκηνή: «Αν και οι κοινωνίες μας έχουν πλήρως εμπλακεί στο εικονικό σύμπαν της διαδικτυακής διάδρασης, η δουλειά των κινηματογραφιστών, μουσικών, ζωγράφων, ποιητών, χορευτών εξακολουθεί να προσφέρει ονειρικές εκφράσεις και της πραγματικότητας και της φαντασίας» είπε. «Η τέχνη είναι μια προσφορά. Όταν ανοίγεις την οθόνη σου, στέλνεις ένα μήνυμα αγάπης και ευγνωμοσύνης σε κάποιον. Αν είναι μέσα στις δυνατότητές σου, στείλε βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη».

«Ο καιρός της οθόνης είναι καιρός του τώρα, πάντα είναι καιρός για αλλαγή. Αλλαγή για το καλύτερο. Τι καλύτερος καιρός από τώρα! Δημιούργησε, ερεύνησε, αντάλλαξε απόψεις, ποτέ μην μισείς, πέσε για ύπνο αργά, αγκάλιασε τη μοίρα, κανόνισε να δείτε ταυτόχρονα μαζί με κάποιον μια ταινία με το τηλέφωνο ανοιχτό, κατάστρεψε και κάνε σκέιτμπορντ» συνέχισε.

Ακούστε απόσπασμα εδώ:

Το Screen Time έρχεται μετά από το By the Fire, το LP του Moore που έφτασε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το LP το ηχογράφησε με τον Dab Googe των My Bloody Valentine (μπάσο και δεύτερη φωνή), στα ντραμς τον Steve Shelley των Sonic Youth και τον Jem Doulton, στην κιθάρα τον James Sedwards και τον Jon Leidecker –ή, “Wobbly” των Negativland – στα όργανα electro. Στίχους έχει γράψει ο Λονδρέζος ποιητής Radieux Radio.