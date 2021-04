Έκδοση για τα 20ά γενέθλια του White Blood Cells των White Stripes

Έκδοση για τα 20ά γενέθλια του White Blood Cells, του άλμπουμ του 2001 που είναι σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος White Stripes, ανακοίνωσε η δισκογραφική εταιρεία Third Man Records.



Η επανέκδοση - με τίτλο Vault Package #48: White Blood Cells XX - θα αποτελείται, κατ' αρχάς, από ένα κόκκινο βινύλιο με 13 ανέκδοτα μέχρι στιγμής κομμάτια, μεταξύ των οποίων ντέμο για τα «Dead Leaves and the Dirty Ground» και «Offend in Every Way», στούντιο ερμηνεία του «That’s Where It’s At» (πρώιμης εκδοχής του «I Think I Smell a Rat»), παλιά μιξαρίσματα των «The Union Forever» και «I Can’t Wait», εναλλακτικές ερμηνείες των «Fell in Love With a Girl» και «This Protector» και ερμηνείες με ακουστικά όργανα τραγουδιών που δεν περιελήφθησαν στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε (ανάμεσα σε αυτές και των «Oooh-Ahh» and «Feel Like I’m Three Feet Tall»).

Δείτε το βίντεο: