Εκπληκτική ερμηνεία του τραγουδιού «Under Pressure» από κοντρατενόρο και καλλιτέχνη καμπαρέ

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος κοντρατενόρος Anthony Roth Constanzo και ο/η καλλιτέχνης καμπαρέ Justin Vivian Bond είναι κυρίως γνωστοί για τη δημιουργία τους Kiki DuRane «μια αλκοολική και τυραννική γλωσσού που την έχουν πάρει τα χρόνια, με ένα λαρύγγι όλο ξυριστικές λεπίδες». Προσφάτως κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με τίτλο «Only An Octave Apart» για να εξερευνήσουν τα βάθη - ή, τα ερέβη; - μέσα τους.



Όπως δηλώνουν οι δύο καλλιτέχνες σε πρόγραμμα πρόσφατης εμφάνισής τους, στο Lincoln Center, με τη New York Philharmonic at Jazz, «ο ήχος του καθενός μας διαφέρει από αυτό που θα περιμένατε όταν μας βλέπετε. Η αντιπαράθεση των φωνών μας, των προσωπικοτήτων μας, του ρεπερτόριού μας υπονομεύει τις έννοιες “ υψηλό”/“ χαμηλό” και ως προς τον τόνο και ως προς το πολιτιστικό κλιμάκιο ή τους βαθμούς επιτήδευσης - ας μην αναφερθούμε στη διαφορά μας στο ύψος».

Ακούγοντας το άλμπουμ, όποιος πιστεύει ότι ο David Bowie και ο Freddie Mercury εκτόξευσαν τα πάντα στη στρατόσφαιρα όταν ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Under Pressure» δεν έχει παρά να ακούσει την ερμηνεία του Constanzo και του/της Bond.

