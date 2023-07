«Empire State of Mind»: Εννέα φορές πλατινένιοι JAY-Z και Alicia Keys

Το 2009 ο JAY-Z και η Alicia Keys παρουσίασαν τον ανεπίσημο ύμνο τους για τη Νέα Υόρκη, το τραγούδι «Empire State of Mind».



Το τραγούδι ήταν επιτυχία για πάνω από μια δεκαετία και η Roc Nation με ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε ότι από τις 28 Ιουνίου 2023 είναι πλέον εννιά φορές πλατινένιο.



Σε 14 χρόνια, το τραγούδι συνεχίζει να ανεβαίνει, αποκτώντας δυναμική χρόνο με το χρόνο.

Το «Empire State of Mind» κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και έγινε χρυσό και πλατινένιο σε μόλις δύο μήνες.



Μέχρι τον Απρίλιο του 2010, μόλις επτά μήνες μετά την κυκλοφορία του, έγινε τρεις φορές πλατινένιο. Αρχικά το τραγούδησαν η Angela Hunte και η Janet Sewell-Ulepic. Ήταν επίσης οι δημιουργοί της πρώτης εκδοχής του τραγουδιού. Ωστόσο, παρουσίασαν το τραγούδι στη Roc Nation του JAY-Z. Ο ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας αποφάσισε να διατηρήσει το ρεφρέν, να αλλάξει τους στίχους και να το ηχογραφήσει ο ίδιος. Πριν από την Alicia Keys, ο Jay σκέφτηκε τη Mary J. Blige, αλλά μόλις άκουσε το πιάνο, ήξερε ότι η Keys ήταν η κατάλληλη.



Για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του, το «Empire State of Mind», ήταν το νούμερο ένα στο Billboard Hot 100.



Δείτε το βίντεο: