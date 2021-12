Εν αναμονή ανέκδοτων ηχογραφήσεων του θρύλου των blues, Son House

Έπειτα από παραμονή για σχεδόν 60 χρόνια σε ένα χαρτοκιβώτιο, μια συλλογή ανέκδοτων έως σήμερα ηχογραφήσεων του θρύλου των blues, Son House θα κυκλοφορήσει τελικά στις 18 Μαρτίου 2022 από τη δισκογραφική Easy Eye Sound του Dan Auerbach.

Οι ηχογραφήσεις προέρχονται από συναυλία που έδωσε ο Son House στις 23 Νοεμβρίου του 1964 στο Wabash College στην Crawfordsville στην Πολιτεία της Ιντιάνα· πέντε μήνες αργότερα, ο Son House έκανε το επιδραστικό άλμπουμ του The Legendary Son House: Father of Folk Blues (Columbia Records, 1965) που τον παρουσίασε σε ένα νέο, ευρύτερο κοινό. Στο αναμενόμενο LP με τίτλο Forever on My Mind παρουσιάζονται νέες εκδοχές επτά τραγουδιών που ο Son House ηχογράφησε την περίοδο που συνεργαζόταν με την Columbia, συμπεριλαμβανομένης και μια νέας ερμηνείας του «Preachin’ Blues».

Μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone, ο Auerbach είπε ότι μεγάλωσε καταβροχθίζοντας τις ηχογραφήσεις του Son House για την Columbia και ότι έμεινε άφωνος όταν άκουσε την μπομπίνα του Wabash του 1964, η οποία ήταν για χρόνια στην κατοχή του Dick Waterman, του μάνατζερ του Son House. «Τίμια, όταν άκουσα αυτές τις ηχογραφήσεις του Son House ήταν πράγματι συγκινητικό. Επειδή είχα τόσο βαθιά σύνδεση με τα τραγούδια και να ακούω αυτά τα παλιά τραγούδια υπό ένα ολοκαίνουργιο φως, να τον ακούω να τα τραγουδά τόσο προσωπικά, σε τόσο καλή φόρμα, λιτά, και η ποιότητα της ηχογράφησης τόσο άψογη - απλά ήμουν καταχαρούμενος» είπε.