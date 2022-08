Ένα διεθνές φεστιβάλ τζαζ στο νησί των Ιπποτών

Για τέταρτη χρονιά το νησί των Ιπποτών θα πλημμυρίσει από τζαζ μελωδίες, στο πλαίσιο του Rhodes & South Aegean International Jazz Festival, της μεγάλης γιορτής που φέτος θα λάβει χώρα στο εντυπωσιακό Παλάτι των Ιπποτών και στο Αρχαίο Ωδείο της Ρόδου. Πρωτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο Δημήτρης Βασιλάκης, σαξοφωνίστας, συνθέτης και ακαδημαϊκός ερευνητής.

Το φεστιβάλ φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 27 Αυγούστου: Cine Rodon

Πάνελ «Candid Stories» Women in jazz / 100ή επέτειος του Τζακ Κέρουακ / Jazz in the movies

Κυριακή 28 Αυγούστου: Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου



Marios Charalambous quartet | Κύπρος



Shekinah Rotz quartet με καλεσμένους τους Ινμπαρ Φρίντμαν και Ολιβιέ Γκάτο | Πουέρτο Ρίκο, Γαλλία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ρόδος

Δευτέρα 29 Αυγούστου: Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου

Doc In Absolute Trio | Λουξεμβούργο

Tanini Trio, στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Bodrum Jazz Festival | Τουρκία

Τρίτη 30 Αυγούστου: Αρχαίο Ωδείο στην Ακρόπολη της Ρόδου



Maria Manousaki group | Κρήτη, Ελλάδα

Γκρεγκ Μπέιλι, Δημήτρης Βασιλάκης και Athenian Quartet, με τους καλεσμένους Νεφέλη Φασούλη, Νέστορ Βασιλάκη και Λευτέρη Χατζηαντώνη | USA, ΕΚΠΑ, Cincinnati University, Ρόδος, Ελλάδα

Info:

Για όλες τις δράσεις: ελεύθερη είσοδος - 9μμ, οι πύλες ανοίγουν στις 8:30μμ