Ένα νέο ραπ supergroup από τους Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 και Too $hort

Ένα νέο ραπ supergroup με μέλη τους Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 και Too $hort θα εμφανιστεί το 2021.

Όπως ανήγγειλε ο Too $hort σε podcast οι ράπερ ετοιμάζουν νέα τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν το νέο έτος.



«Στη διάρκεια της καραντίνας, έλαβα τηλεφώνημα από τους Ice Cube και E-40» εξήγησε ο ράπερ στον MC Serch, πρώην μέλος των hip-hop συγκροτημάτων 3rd Base και Non Phixion, ο οποίος φιλοξενεί στο podcast «Serch Says» καλλιτέχνες, αθλητές και influencers.



«Όλα αυτά τα χρόνια, πιθανώς εδώ και πάνω από πέντε χρόνια, διοργανώναμε παλιάς σχολής συναυλίες. Είτε ο Snoop Dogg είτε ο Ice Cube ήταν κεντρικοί καλλιτέχνες, ή εγώ ή ο E-40, μερικές φορές ο Bone Thugs, ή ο DJ Quik.



Συνήθως οι συναυλίες ήταν μεγάλες επιτυχίες και sold out. Περίπου 20.000 έως 30.000 άνθρωποι ανάλογα με τη χωρητικότητα του σταδίου έρχονταν στις συναυλίες» ανέφερε ο ράπερ.



«Οπότε έλαβα τηλεφώνημα από τους Ice Cube και E-40 και μου είπαν ότι πρέπει να κάνουμε ένα άλμπουμ και απάντησα ας το κάνουμε» είπε.



Ο ράπερ τόνισε ότι η διαδικασία είναι «εύκολη» καθώς και οι τέσσερις καλλιτέχνες είναι σε καραντίνα και έχουν στούντιο στα σπίτια τους.



«Έχουμε γράψει 25 τραγούδια, οπότε τη νέα χρονιά θα είμαστε όλοι μαζί όπως οι Supremes, οι Temptations, οι Smoky Robinson and The Four Tops» πρόσθεσε, ενώ δεν απάντησε στην ερώτηση ποιο θα είναι το όνομα του supergroup.

