Ένα ντοκιμαντέρ για την αληθινή ιστορία των διαβόητων... Milli Vanilli

Νέο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ εξετάζει την αληθινή ιστορία του διαβόητου ντουέτου της R&B και ποπ Milli Vanilli.



Η ταινία της Paramount+ με τίτλο «Milli Vanilli» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα, στις 10 Ιουνίου προτού κάνει ντεμπούτο στην πλατφόρμα streaming το φθινόπωρο.



Το ντοκιμαντέρ πηγαίνει κατευθείαν στα παρασκήνια μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις με τα μέλη του γκρουπ, τον Φαμπ Μόρβαν και τον αείμνηστο Ρομπ Πιλάτους, καθώς και τους πραγματικούς τραγουδιστές, δισκογραφικά στελέχη και τον παραγωγό πίσω από το ντουέτο, που έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή γκρουπ του τις δεκαετίες του 1980 και αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι που ανακαλύφθηκε ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι.



Ο Πιλάτους πέθανε από υπερβολική δόση αλκοόλ και συνταγογραφούμενων φαρμάκων το 1998.

«Επιτέλους λέγεται η αληθινή ιστορία των Milli Vanilli!» είπε ο Μόρβαν σε δήλωσή του. «Είμαι ευγνώμων στον Λουκ Κόρεμ και την ομάδα του που έκαναν τα πάντα. Το ταξίδι στο οποίο επέστρεψα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων αυτού του ντοκιμαντέρ δεν άφησε τίποτα ανεξιχνίαστο. Επιτέλους μπορώ να κλείσω αυτό το κεφάλαιο ήσυχα...» πρόσθεσε.



Ο σκηνοθέτης και παραγωγός Λουκ Κόρεμ πρόσθεσε: «Για πάνω από 30 χρόνια, η ιστορία των "Milli Vanilli" ιδίως του Ρομπ και του Φαμπ έχει περιοριστεί σε συγκλονιστικούς τίτλους. Με αυτό το ντοκιμαντέρ, τραβάμε την αυλαία της ποπ μουσικής».



