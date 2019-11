Ένα ντοκιμαντέρ για το πώς η ροκ έγινε μέταλ

Επιτέλους κάτι εδώ και καιρό αναμενόμενο: από την εταιρεία Cleopatra Entertainment θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες το ντοκιμαντέρ «Come On Feel the Noize: The Story of How Rock Became Metal».

Επί 90 λεπτά, μέσα από ζωντανές συνεντεύξεις με τον Jimmy Page των Led Zeppelin, τον Ian Gillan των Deep Purple, τον Ozzy Osborne των Black Sabbath, τον Gene Simmons των KISS, τον James Hetfield των Metallica, τον Nikki Sixx των Motley Crue και πολλών-πολλών άλλων θρύλων ιχνηλατείται η μετάλλαξη της ροκ σε μέταλ ροκ. Αποκλειστικά γυρίσματα live τα οποία θεωρούντο χαμένα για πάντα, εμβληματικά εξώφυλλα άλμπουμ από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τις μέρες μας, όλη η ιστορία του «σκληρού» ροκ ήχου.

Το ντοκιμαντέρ έγραψε ο Thore Vollert, o οποίος είναι και παραγωγός και σκηνοθέτησε ο Jörg Sonntag (και οι δύο έχουν έδρα το Αμβούργο). Στις 3 Δεκεμβρίου βγαίνει σε video on demand πλατφόρμες, στις 17 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το DVD.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ