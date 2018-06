Εντ Σίραν: Αγωγή των 100 εκ. δολαρίων για «κλοπή» τραγουδιού του Μάρβιν Γκέι

O Βρετανός σταρ της ποπ Εντ Σίραν, για δεύτερη φορά, κατηγορείται για αντιγραφή πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου καλλιτέχνη. Ειδικότερα, κατατέθηκε σε βάρος του Βρετανού αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την κατηγορία ότι αντέγραψε πολλά μουσικά κομμάτια από το «Let Get It On» του Μάρβιν Γκέι και τα προσάρμοσε στο δικό του «Thinking Out Loud».Το κείμενο της αγωγής που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Σίραν έχει κλέψει «τη μελωδία, τον ρυθμό, τις αρμονικές, τα ντραμς, το μπάσο, τα φωνητικά, το τέμπο, τον συγχρονισμό και τις λούπες» για το single του που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «X».Την πρώτη φορά που είχε κατηγορηθεί για αντιγραφή ο Βρετανός τραγουδιστής είχε ισχυριστεί πως τα ακόρντα και των δύο κομματιών είναι «ιδιαιτέρως διαδεδομένα» και αποτελούν κοινό τόπο σε πολλές επιτυχίες.Η αγωγή έγινε από την εταιρεία Structured Asset Sales, στην οποία ανήκει μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων για την επιτυχία του Μάρβιν Γκέι.Στο μεταξύ το «Thinking Out Loud» του Σίραν ανέβηκε στο Νο1 στα βρετανικά charts και 2η θέση των US Billboard Hot 100, πουλώντας περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα.