Εντυπωσιακές πρώτες κυκλοφορίες και επανεκδόσεις στην εφετινή Record Store Day

Αποκλειστικές κυκλοφορίες από Pearl Jam, Ariana Grande, Tom Petty, Rage Against the Machine και U2 θα σηματοδοτήσουν, ανάμεσα σε άλλες, τις φετινές Record Store Day Drops (12 Ιουνίου και 17 Ιουλίου) στα ανεξάρτητα δισκοπωλεία στις ΗΠΑ.

Οι Who, οι Zombies, οι Doors, οι Beastie Boys (το EP τους Aglio E Olio του 1995), οι Flaming Lips, οι Genesis και η Joni Mitchell είναι μεταξύ των εκατοντάδων καλλιτεχνών που, στις δύο ημερομηνίες, θα δώσουν στην κυκλοφορία είτε επανεκδόσεις άλμπουμ τους είτε ακυκλοφόρητο έως σήμερα υλικό· όπως και η περυσινή Record Store Day που επηρεάστηκε από την πανδημία έτσι και η φετινή εκδήλωση θα απλωθεί σε μια σειρά Σαββάτων για να περιοριστεί το πλήθος των φιλόμουσων που θα συρρεύσουν στα δισκοπωλεία της περιοχής τους.

Κάποια που ξεχωρίζουν από όσα θα εμφανιστούν στις 12 Ιουνίου είναι ένα βινύλιο με τα σιγκλ «Through the Mists of Time» και «Witch's Spell» από το άλμπουμ Power Up των AC/DC, η πρώτη κυκλοφορία σε απτό αντικείμενο (έκδοση τριών LP και έκδοση δύο CD) του live άλμπουμ του 2019 K Bye for Now (SWT Live) της Ariana Grande, έκδοση σε βινύλιο του Joni Mitchell Archives Vol. 1 (1963-1967: Highlights) και το Angel Dream (Songs and Music from the motion picture “She's the One”) του Tom Petty.

Επίσης, επανεκδόσεις σε βινύλιο του άλμπουμ Percy των The Kinks και του άλμπουμ Battle of Mexico City των Rage Against the Machine. Επιπλέον, έκδοση για τα 50ά γενέθλια της συλλογής Hot Rocks των Rolling Stones, έκδοση για τα 40 χρόνια του σιγκλ του 1981 «Fire» των U2, επανέκδοση για τα 40ά γενέθλια του άλμπουμ Youth of America των Wipers και πολλά άλλα.

