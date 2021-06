Επιστροφή στις τουρνέ για τους King Crimson το καλοκαίρι

«Το Crimson Beast of Terror έχει ξυπνήσει από τον καταναγκαστικό λήθαργό του» έγραψε ο Robert Fripp ανακοινώνοντας ότι οι King Crimson επιστρέφουν στη σκηνή με τουρνέ στις ΗΠΑ. Η «Music Is Our Friend Tour» ξεκινά στις 22 Ιουλίου στο Ruth Eckerd Hall στην πόλη Clearwater της Πολιτείας της Φλόριντα, διατρέχει όλο το καλοκαίρι και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου με συναυλία στο The Anthem στην Ουάσινγκτον.



Σε ανακοίνωση, ο Fripp έγραψε: «Το Crimson Beast of Terror έχει ξυπνήσει από τον καταναγκαστικό λήθαργό του και εξορμά να ποδοπατήσει, έως ότου γίνουν χαλκομανία, τις ψυχές των αθώων που ακόμη δεν έχουν εμπειρία της επέλασης-σφυροκόπημα του ασυμβίβαστου βομβαρδισμού των King Crimson - bish! bish! bish! - πριν στραφεί σ' έναν ρυθμό που κάνει ζελέ τις καρδιές με πάθος σπαραχτικό και σε επικά ξετυλίγματα που σφίγγουν την ψυχή για να μας θυμίσει ότι όλοι είμαστε απλά υποκείμενα στο δράμα των ακατανόητων μυστηρίων του σύμπαντος που ξετυλίγεται, ενώ ταυτόχρονα ροκάρουμε και περνάμε υπέροχα χορεύοντας με τον Tony και τον Bobby και τον Gavin και τον Jakko και τον Mel και τον Pat και τον Jezza επίσης».



Στην τουρνέ, δίπλα στον Fripp θα βρεθούν ο μπασίστας Tony Levin, ο Jakko Jakszyk (φωνή και πολλά όργανα), ο Mel Collins (επίσης πολλά όργανα) και οι ντράμερ Pat Mastelotto, Gavin Harrison και Jeremy Stacey. Κάποιες από τις συναυλίες της τουρνέ θα ανοίξει το συγκρότημα Zappa Band που αποτελείται από τους Ray White (πρώτη φωνή και κιθάρα), Mike Keneally (φωνή και πλήκτρα), Scott Thunes (μπάσο) και Robert Martin (πλήκτρα και σαξόφωνο) μαζί με τον Jamie Kime στην κιθάρα και τον αρχειονόμο του Zappa, Joe «Vaultmeister» Travers στα ντραμς (οι δύο τελευταίοι, μέλη των Zappa Plays Zappa).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ