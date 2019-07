Έπειτα από 11 χρόνια η Τζέιν Μπίρκιν επιστρέφει στην Αθήνα

Η Τζέιν Μπίρκιν έρχεται το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας της.

Η αγγλίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Gainsbourg Symphonique», συνοδευόμενη από την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Αλέξανδρου Μυράτ.

Ανάμεσα στα τραγούδια που θα ερμηνεύσει η Τζέιν Μπίρκιν, μεταφέροντας μας στον μελωδικό κόσμο του Gainsbourg είναι:L’Anamour, Valse de Melody, Baby Alone in Babylone, La Chanson de Prevert, L’amour de moi, Ces Petits Riens.

Πρόκειται για μία συναυλία που ήταν όνειρο του δημιουργού -να παρουσιαστούν τα τραγούδια του παιγμένα σαν συμφωνικά κομμάτια- που υλοποιήθηκε πολλά χρόνια μετά τον θάνατό του. Ενορχηστρωτής, ο Ιάπωνας συνθέτης και πιανίστας Νομπουγιούκι Νακαζίμα.

Η«Gainsbourg Symphonique», έχει παρουσιαστεί από το Παρίσι στο Χονγκ Κονγκ και από τη Νέα Υόρκη έως το Μόντρεαλ και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές όπου και αν παρουσιάστηκε ,κάνοντας την Τζέιν Μπίρκιν την ιδανική ερμηνεύτρια των τραγουδιών του Σερζ Γκενσμπούργκ με την αισθαντική φωνή και τη θεατράλε παρουσία της.

Η ίδια με συγκίνηση αναφέρεται για την εμφάνιση της στην Αθήνα και για την ανυπομονησία της να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό τη συναυλία της «Gainsbourg Symphonique» και περιγράφει παρακάτω πως γεννήθηκε η ιδέα αυτής της παράστασης με συμφωνική ορχήστρα.

«Ένα πράγμα, μεταξύ άλλων, που δε γνωρίζεις, είχες το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μου»

Τα λόγια του Serge για μένα... και συνειδητοποίησα χρόνια αργότερα ότι είχε δίκιο... Μου έδωσε το καλύτερο κομμάτι του…



...Είναι, ίσως, γι’ αυτό το λόγο που τραγουδάω κομμάτια του Gainsbourg στη σκηνή εδώ και τριάντα χρόνια...Δε θα μπορούσα ποτέ να πραγματοποιήσω αυτό το εγχείρημα χωρίς τη βοήθεια του Philippe Lerichomme που γνώριζε τόσο καλά όσο κι εγώ κάθε τραγούδι του Serge, τις προτιμήσεις του, τις αδυναμίες του, ότι θα του άρεσε ή δε θα του άρεσε. Ο Philippe, που έγινε, αργότερα, καλλιτεχνικός διευθυντής μου στο θέατρο, γνωρίζοντας ποια τραγούδια μπορούσα να ερμηνεύσω, δίνει νέα πνοή σε κάθε συναυλία, από τα ίδια τραγούδια.



Στη συνέχεια, υπήρξα τυχερή... Ταξίδεψα στο Τόκιο για να βρεθώ κοντά στους Ιάπωνες μετά το τσουνάμι και την καταστροφή της Fukushima. Θα έδινα μια σεμνή συναυλία εκεί, ήταν ένας τρόπος για να ευχαριστήσω τους Ιάπωνες για τη στήριξή τους εδώ και σαράντα χρόνια… Έφτασα στο ξενοδοχείο, ύστερα πήγα στην αίθουσα συναυλιών… Η συγκίνηση ήταν εμφανής, και τραγούδησα σε αυτή τη μικρή σκηνή μ’ έναν πιανίστα που έγραψε εξαίσιες ενορχηστρώσεις, τόσο λεπτεπίλεπτες και συγκινητικές. Μου είπαν το όνομά του... Nobu, ένας ολοκληρωμένος συνθέτης... Με την επιστροφή μου στο Παρίσι, προσπάθησα να συγκεντρώσω χρήματα για τα θύματα των καταστροφών στην Ιαπωνία, κυρίως άστεγους... και ο μάνατζέρ μου Olivier Gluzman, μου θύμισε ότι είχα υποσχεθεί να κάνω 3-5 συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες... Πώς; Με ποιον; Σκέφτηκα το Nobu και ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας με τα τραγούδια του Serge, για δύο χρόνια, με την παράσταση Via Japan!



Μια μέρα, θύμισα σε κάποιον το γεγονός ότι ο Serge εμπνεύστηκε πολύ από την κλασική μουσική και πόσο ωραίο θα ήταν να ερμηνευτούν τα κομμάτια του με συμφωνική ορχήστρα. Πολύ γρήγορα, το εγχείρημα αυτό απέκτησε σάρκα και οστά: οι Francofolies de Montreal μου πρότειναν ν’ ανοίξω το φεστιβάλ το 2016 με δύο συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ.



Τι να ερμηνεύσω, ποια τραγούδια; Ο Philippe Lerichomme είχε εξαιρετικές ιδέες...

Μια λίστα τραγουδιών... κι έπειτα ο Nobu... Μόλις άκουσα τις ενορχηστρώσεις που έγραψε για την περίσταση, είναι απαράμιλλης ομορφιάς, με τη μαγεία των Mendelssohn, Messiaen... μελωδίες τζαζ, με φαντασία και γοητεία...



Πήρα τα τραγούδια του Serge, τις ιδέες του Philippe και τη μαγεία του Nobu... κι έτσι, σήμερα, γεννήθηκε η Gainsbourg Symphonique!».



Ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια των 60s



Η Τζέιν Μπίρκιν γεννήθηκε στο Λονδίνο και κατάφερε να καθιερωθεί σαν μία εμβληματική παρουσία στο γαλλικό τραγούδι της δεκαετίας του ’60. Έχει ερμηνεύσει τεράστιες επιτυχίες όπως «Je t’ aime moi non plus», «La Javanese», «Comme te dire adieu», «My lady heroine» κα.



Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση που συζητήθηκε ήταν ένας μικρός ρόλος στο «Blow up» του Μικελάντζελο Αντονιόνι με τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και τον Ντέιβιντ Χέμινγκς, το 1966.



Το 1969, υποδύεται το αναπάντεχο τέταρτο σκέλος ενός καυτού ερωτικού τριγώνου στην «Πισίνα» του Ζακ Ντερέ, με τη Ρόμι Σνάιντερ, τον Αλέν Ντελόν και τον Μορίς Ρονέ, ενώ η εμβληματική της ταινία είναι το «Je t’ aime moi non plus», το 1976, με συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Σερζ Γκεσμπούργκ, τον σύντροφό της (σε μια θυελλώδη σχέση) και πατέρα της κόρης της Σαρλότ Γκενσμπούργκ. Στη διάρκεια της πλούσιας κινηματογραφικής της καριέρας (ενενήντα περίπου ταινίες) η Μπίρκιν είχε την τύχη να συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Τζέιμς ’Αϊβορι, ο Μπερτράν Ταβερνιέ και ο Ζακ Ριβέτ.



Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ταλαντούχα γυναίκα που διέπρεψε στη μουσική σκηνή όσο και στην οθόνη γοήτευσε δυο σπουδαίους μουσικούς. Τον Τζον Μπάρι, συνθέτη του θρυλικού εισαγωγικού σήματος του 007, με τον οποίο έμεινε παντρεμένη τρία χρόνια. Και, φυσικά, τον Γκενσμπούργκ, τραγουδοποιό που το όνομά του ήταν συνώνυμο με την τόλμη και την πρόκληση. Εκείνον που απογείωσε την τραγουδιστική της καριέρα, που καλύπτει πέντε σχεδόν δεκαετίες.



Info



«Gainsbourg Symphonique» με την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής



Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 21.00



Τιμές εισιτηρίων:



VIP: 90 ευρώ

Α: 65 ευρώ

Β: 45 ευρώ

Γ: 35 ευρώ



Άνω Διάζωμα: 25 ευρώ

Μειωμένο: 17 ευρώ



Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketmaster.gr/ticketmaster_se_2004538.html