Επιτέλους, στα σκαριά ντοκιμαντέρ για τη Laura Nyro

Ευχάριστα νέα για τους φίλους της μουσικής: η Laura Nyro, μια από τις τραγουδίστριες-τραγουδοποιούς που έχαιραν του μεγαλύτερου θαυμασμού τον 20ό αιώνα, θα είναι το θέμα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει η Vistas Media Capital.

Σύμφωνα με το Deadline, o Ben Waisbren (γνωστός λόγω «300», «The Equalizer» και «Blood Diamond») και η μουσικός παραγωγός Bonnie Greenberg θα είναι στο τιμόνι της παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ για ένα ταλέντο που έσκασε στη μουσική σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σε ηλικία 19 χρόνων, η Nyro έδωσε μια περφόρμανς-τομή στο Monterey Pop Festival του 1967, με μια φωνή που ανεβοκατέβαινε τις οκτάβες και κινείτο με ευκολία από τη φολκ και τη τζαζ μέχρι τη σόουλ και τα μπλουζ .

Ήταν η πρώτη πελάτης που είχε ως μουσικός παραγωγός ο David Geffen ο οποίος βοήθησε στο να εξασφαλίσει συμβόλαιο με την Columbia Records. «Με προσέλκυσε για πρώτη φορά στη μουσική και τη ζωή της Nyro αυτό που τόσο εύστοχα είχε πει ο David Geffen στο φιλμ toy 2010 “ Inventing David Geffen” της Susan Lacy» είπε, σε ανακοίνωση ο Waisbren. «Οι στίχοι της άγγιξαν και γαλβάνωσαν μια ολόκληρη γενιά γυναικών - έχουν απήχηση σήμερα» πρόσθεσε.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανακοίνωση για τον σκηνοθέτη. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει φέτος και Βοηθός Παραγωγός θα είναι ο Gil Bianchini, ο γιος της Laura.

«Είμαστε υπερήφανοι που θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο φωτίζει μια τόσο σημαντική και σεβαστή καλλιτέχνιδα που έχει ένα παθιασμένο κοινό σε όλον τον κόσμο» σχολίασε ο Abhayanand Singh, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Vistas Media Capital. «Υπάρχει μια οικουμενικότητα στην εικόνα της Laura που αγγίζει τον κόσμο όπου και αν ζει και αυτό είναι το οποίο μας τράβηξε ως παραγωγούς και διανομείς - υλικό το οποίο μπορεί πραγματικά να ταξιδέψει και να το αγκαλιάσουν σε όλον τον πλανήτη» τόνισε.

Η Nyro πέθανε το 1997, σε ηλικία 49 χρόνων λόγω καρκίνου των ωοθηκών· από την ίδια αιτία πέθανε και η μητέρα της, επίσης σε ηλικία 49 χρόνων. Αποστρεφόταν τα φώτα της δημοσιότητας, αρνιόταν προτάσεις να εμφανιστεί στην τηλεόραση και προτιμούσε να διοχετεύει την ενέργειά της στον ακτιβισμό: εκτός από το γυναικείο κίνημα, και στα δικαιώματα των ζώων και σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι Joni Mitchell, Elton John και Kate Bush είναι λίγοι από τους καλλιτέχνες που αναφέρονται στη Laura Nyro ως επιρροή στην καλλιτεχνική δημιουργία τους. .

Το ντοκιμαντέρ θα βασιστεί εν μέρει στο βιβλίο «Soul Picnic: The Music and Passion of Laura Nyro» του 2003 του δημοσιογράφου και συγγραφέα Michele Kort για το οποίο ο Waisbren πήρε οψιόν πέρυσι. Οι παραγωγοί ενημέρωσαν ότι στο φιλμ «θα υπάρχουν καινούργιες live περφόρμανς τραγουδιών της Nyro από καλλιτέχνες του σήμερα».

