Έριξε αυλαία το ARC FOR DANCE FESTIVAL 14 Online edition

Το 14ο ARC FOR DANCE FESTIVAL 14–φέτος σε «Online Edition»– έριξε την αυλαία του την Κυριακή 30 Μαΐου ολοκληρώνοντας το φετινό πρόγραμμά του που μεταδόθηκε ζωντανά από τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Η εκκίνηση του φεστιβάλ έγινε από τους νέους χορογράφους, που φιλοξενήθηκαν στην ενότητα Prime Movers το Σαββατοκύριακο 22 - 23 Μαΐου.

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες –η Ζωή Ευσταθίου (We find each other in the Plenum), η Ευγενία Demeglio (“hyperobject”), η ομάδα A(r)CT ("404 Day Not Found") και ο Ηλίας Χατζηγεωργίου ("Fixation in Duo")– κλήθηκαν να δημιουργήσουν έργα σε συνθήκες περιορισμού του σώματος, μέσα στα όρια ενός δωματίου (στη Μικρή Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά), και διηγήθηκαν μικρές χορογραφικές ιστορίες που τροφοδότησαν με τις προτάσεις τους το πνεύμα του Φεστιβάλ.





Στο τέλος κάθε βραδιάς των “Prime Movers” η χορογράφος Χρυσάνθη Μπαδέκα στο πλαίσιο του ARC Dialogues συνομίλησε με τους νέους δημιουργούς για τις επιρροές τους και τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών μέσα στις οποίες καλούνται να εμπνευσθούν και να δημιουργήσουν.

Από τις 27 έως τις 30 Μαΐου στο πρόγραμμα του ARC MAIN FEST παρουσιάστηκαν σε ζωντανή μετάδοση από την Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά επτά έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τρία από αυτά στην παγκόσμια πρεμιέρα τους, ενώ άλλα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η Μαριάννα Καβαλλιεράτου (27/05) με την παράσταση “Ever After” μας παρέσυρε στην αέναη πορεία τεσσάρων ανθρώπων μέσα σε έναν αλλόκοτο και αναπάντεχο χορό, που τους οδηγεί ασταμάτητα σε αχαρτογράφητους κόσμους, σκότους και φωτός, δίχως αρχή και τέλος.

Η Ζωή Δημητρίου (28/05) στην παράσταση “Funky Turnand/ or Legally Live” εμπνεύσθηκε από τους τρόπους που οι ψηφιακές τεχνικές έχουν ανοίξει το πεδίο για πολλαπλές μεταλλάξεις. Το έργο της βραζιλιάνας Poliana Lima (28/05) “Things move but they do not say anything” έφερε στη σκηνή 10 χορεύτριες λουσμένες στο γκλίτερ, δημιουργώντας έντονες αντιθέσεις και statements, και με διάχυτη μια αρχαϊκή αίσθηση της ισχυρής γυναικείας παρουσίας.

Η Γεωργία Βαρδαρού (29/05) που συμμετείχε για 2η φορά μετά από 12 χρόνια στο ARC με το νέο της έργο “Why should it be more desirable for green fire balls to exist than not?” έπλεξε εικόνες και κινήσεις που αλληλοεπικαλύπτονται για να δημιουργήσουν έναν χώρο όπου το κοινό μπορεί να διαβάσει τις προβολές, τον χορό και την εφήμερη σχέση μεταξύ τους.

Η ομάδα La Verità Dance Company του Αλέξη Κυριακούλη και της Νατάσας Φραντζή (30/05) πραγματεύτηκε τον φόβο αλλά και τον ενθουσιασμό που μπορεί να προκύψει από τη συνένωση των ανθρώπων στην παράσταση “Dare to be together”, ενώ το “Enchanté” διηγήθηκε τη «μέρα της μαρμότας» σε αυτοτελή επεισόδια βασισμένα σε συνειρμικές σκέψεις που κάνει ο καθένας από εμάς όταν γνωρίζει κάποιον «για πρώτη φορά».

Τέλος, η ομάδα KOR´SIA από την Ισπανία με το έργο της “Somiglianza” γεφύρωσε τον χρόνο, μεταφέροντας ένα έργο του προηγούμενου αιώνα στη σύγχρονη εποχή, μεταφράζοντας με σαρκαστική διάθεση «Το απόγευμα ενός Φαύνου» του Vaslav Nijinsky.



Παρουσιαστές της κάθε βραδιάς του 4ήμερου προγράμματος του ARC MAIN FEST (με σειρά εμφάνισης), ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Λευτέρης Γιοβανίδης και η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη, οι χορευτές και χορογράφοι Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Κατερίνα Φώτη, Χριστιάνα Κοσιάρη, Σοφία Καλπενίδου και ο ηθοποιός Γιώργος Χρανιώτης. Στο τέλος κάθε παράστασης μια σύντομη συζήτηση που συντόνιζε ο Άρης Σομπότης με τους δημιουργούς φώτιζε πτυχές των έργων.

Η τελευταία βραδιά έκλεισε με το μήνυμα της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Φρόσως Τρούσα, που αφού ευχαρίστησε όλους τους καλλιτέχνες, τους ανθρώπους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τους τεχνικούς, όλους τους συνεργάτες, αλλά και το κοινό που στήριξε με την παρουσία του διαδικτυακά το φετινό Φεστιβάλ, ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό για το επόμενο ARC FOR DANCE FESTIVAL εκφράζοντας την ελπίδα «να συναντηθούμε από κοντά με πολύ χορό και πολύ χρόνο να μοιραστούμε εντυπώσεις, έμπνευση και εμπειρίες».

Μέσα στο πλαίσιο του 14ου ARC FOR DANCE FESTIVAL, διοργανώθηκε ένα 10ήμερο εντατικό σεμινάριο για ευπαθείς ομάδες, κυρίως για άτομα με κινητικές αναπηρίες, σε αμαξίδια ή χωρίς. Με εισηγήτρια τη Στέλλα Σπύρου και σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Liminal, οι συμμετέχοντες κινήθηκαν σε αφρικάνικους χορούς της διασποράς με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής κρουστών οργάνων.

Τέλος, στον επαγγελματικό χώρο Dance Cultural Centre (DAN.C.CE) διοργανώθηκαν Master Classes για τους μυημένους χορευτές με τη Γεωργία Βαρδαρού και την ομάδα KOR’SIA.Φέτος οι επαγγελματίες χορευτές είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να δουλέψουν μαζί τους και να εμπνευστούν από τον τρόπο που εργάζονται, ενώ και οι ίδιοι φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συνδεθούν με τους εγχώριους χορευτές.

Το «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.