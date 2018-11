Eros Ramazzotti - Νέο άλμπουμ «Vita Ce N’è»

Tracklist:

Μόλις κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο album του Eros Ramazzotti Vita Ce N’è με 14 ολοκαίνουργια τραγούδια στα Αγγλικά και τα Ισπανικά.Το album έρχεται μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου single που από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του κατέκτησε την κορυφή στην Ιταλία και μπήκε στα charts σε πολλές χώρες παγκοσμίως.Το 15ο album του Eros Ramazzotti περιλαμβάνει συνεργασίες με διεθνούς φήμης stars όπως ο Luis Fonsi, η Alessia Cara και η Helene Fischer.1. Per il resto tutto bene2. Vita ce n’è3. Vale per sempre (feat. Alessia Cara)4. Siamo5. In primo piano6. Ti dichiaro amore7. Per le strade una canzone (feat. Luis Fonsi)8. Una vita nuova9. Ho bisogno di te10. Due volontà11. Nati per amare12. Dall’altra parte dell’infinito13. Buonamore14. Avanti così15. Per il resto tutto bene (feat. Helene Fischer)Κυκλοφορεί από τη Universal Music