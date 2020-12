Ετοιμάζεται τηλεοπτική σειρά για τη ζωή του Ρικ Τζέιμς

Τηλεοπτική σειρά βασισμένη στη ζωή του Ρικ Τζέιμς, πρωτοπόρου της funk μουσικής είναι στο στάδιο της ανάπτυξης από την Universal Content Productions (UCP).

Η είδηση για τη βιογραφική σειρά με τίτλο «Super Freak», τον ίδιο με τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιστή - τραγουδοποιού, επιβεβαιώθηκαν από το Variety, το οποίο χαρακτηρίζει το πρότζεκτ ως «συνδυασμό βιογραφικής ταινίας με φανκ μουσική και αληθινού εγκλήματος».

Το σενάριο της ταινίας «Super Freak» θα γράψει ο Ράντι ΜακΚίνον, ο οποίος θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την κόρη του εκλιπόντος Ρικ Τζέιμς, Τάι Τζέιμς.

«Είμαστε πραγματικά εκστασιασμένοι για αυτό το νέο πρότζεκτ με την UCP και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον σεναριογράφο, Ράντι ΜακΚίνον» ανέφερε η Τάι Τζέιμς. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορεί να δώσει στους θαυμαστές ακριβώς αυτό που περίμεναν, καθώς και ακόμα περισσότερα» συμπλήρωσε.

«Θα είναι μια βόλτα με μαγικό χαλί, με σκαμπανεβάσματα, χαρά και πόνο -μια ιστορία επιμονής και αντοχής, με τη μουσική να είναι το καλύτερο σύστημα πλοήγησης. Ετοιμαστείτε για το ταξίδι της ζωής σας - την ιστορία του Ρικ Τζέιμς» είπε.

Μέσω της μουσικής και της ευμετάβλητης προσωπικότητάς του, ο Τζέιμς Άμπροζ Τζόνσον Τζ., όπως ήταν πραγματικό όνομα του Ρικ Τζέιμς από το Μπάφαλο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, βοήθησε να αλλάξει η ζωή πολλών ανθρώπων, των θαυμαστών και των συναδέλφων του μουσικών.

Ο Ρικ Τζέιμς άρχισε την καριέρα ως μέλος του γκρουπ, Mynah Birds, που απάρτιζαν ο Νιλ Γιανγκ, ο Μπρους Πάλμερ και ο Γκόλντι ΜακΤζον, μετέπειτα μέλος των Steppenwolf. Το συγκρότημα ηχογράφησε τραγούδια, αλλά δεν κυκλοφόρησε άλμπουμ.

Λίγο αργότερα δημιουργεί μία νέα μπάντα, The Main Line και μετά από ένα διάστημα μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης επιστρέφει στις ΗΠΑ και ιδρύει τους Stone City Band, με τους οποίους δοκιμάζει τον ήχο που εξέλιξε, κάτι μεταξύ rock και funk.

Η επιτυχία ήρθε όταν υπέγραψε συμφωνία με τη Gordy Records, της Motown και κυκλοφόρησε το άλμπουμ Come Get It! το 1978.

Η καριέρα του εκτοξεύτηκε με την κυκλοφορία του άλμπουμ Glow το 1985 και την εμφάνισή του στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, The A-Team. Ο ράπερ MC Hammer συμπεριέλαβε απόσπασμα από το «Super Freak» του Τζέιμς στην επιτυχία του, «U Can't Touch This» (1990) η οποία κέρδισε το βραβείο Grammy Καλύτερου R&B Τραγουδιού το 1991. Ο Τζέιμς έλαβε το μοναδικό του Grammy για τη σύνθεση του τραγουδιού.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η καριέρα του Τζέιμς διαταράχθηκε από τον εθισμό στα ναρκωτικά και την εμπλοκή του σε δικαστικές υποθέσεις. Το 1993, ο Τζέιμς καταδικάστηκε για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις απαγωγής και βασανισμού δύο διαφορετικών γυναικών, ενώ ήταν υπό την επήρεια κοκαΐνης, με αποτέλεσμα την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση στην ομοσπονδιακή φυλακή του Φόλσομ. Ο Τζέιμς αφέθηκε ελεύθερος το 1996 και κυκλοφόρησε το άλμπουμ Urban Rapsody το 1997. Τα προβλήματα υγείας του τραγουδιστή σταμάτησαν ξανά την καριέρα του, όταν υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συναυλίας το 1998 και ανακοίνωσε την απόσυρσή του.

Το 2004 επέστρεψε στην κορυφή της ποπ κουλτούρας μετά την εμφάνισή του σε ένα επεισόδιο του Chappelle's Show, όμως την ίδια χρονιά πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ